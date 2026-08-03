Banco Nación ofrece reintegros de hasta $25.000 para comenzar agosto

El comienzo de agosto abre una nueva oportunidad para reducir el costo de las compras cotidianas. Este lunes 3, los clientes del Banco Nación podrán aprovechar descuentos en supermercados, reintegros especiales para jubilados y distintos planes de financiación incluidos dentro del programa Semana Nación.

La agenda del mes contempla beneficios distribuidos según el día, el comercio y el medio de pago utilizado. Para acceder a buena parte de las promociones es necesario abonar desde la aplicación BNA+, escanear el código QR de MODO y elegir una tarjeta participante emitida por la entidad. Los porcentajes y los límites de devolución varían en cada propuesta.

Entre las promociones informadas para los lunes aparece un 20% de ahorro en ChangoMás, con un tope de reintegro de $25.000. También se ofrece una rebaja del 25% en supermercados El Nene, cuyo límite de devolución alcanza los $12.000 mensuales. Las condiciones pueden cambiar según la sucursal, la localidad y los productos incluidos, por lo que conviene consultar el buscador de comercios antes de realizar la compra. La información actualizada se encuentra en el portal oficial de Semana Nación .

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan con un beneficio adicional . De lunes a viernes pueden acceder a un reintegro del 5% en supermercados adheridos, con un máximo de $5.000 por semana y $20.000 por mes. Esta devolución puede acumularse con algunas promociones de cada cadena, siempre que la operación cumpla todos los requisitos establecidos para ambas campañas.

El uso de una tarjeta del Banco Nación no garantiza por sí solo la devolución. En las promociones que exigen BNA+ con MODO, el pago debe iniciarse desde la aplicación, mediante el QR habilitado en la caja, y completarse con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard participante. Los consumos abonados con saldo en cuenta, directamente con el plástico o desde otras billeteras, pueden quedar excluidos.

La acreditación tampoco suele ser inmediata: según las condiciones de las campañas, puede demorar hasta 30 días después de la compra, como se detalla recientemente en MDZ.

Qué otros beneficios estarán disponibles durante agosto

El cronograma continúa el miércoles con un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos, con un tope de $12.000 por cliente y por semana. Entre las firmas incluidas aparecen Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales. ChangoMás suma ese día una propuesta del 35%, cuyo límite alcanza los $15.000 semanales. Los jueves, Mayorista Nini ofrece un 20% de descuento, sin compra mínima y con una devolución máxima de $20.000.

Durante los viernes y sábados, Supermercados Día dispone de un 10% de ahorro, con un consumo mínimo de $35.000 y un tope mensual de $20.000. Los fines de semana también se incorporan Disco y Vea, con promociones que pueden combinar distintos porcentajes y límites. Además, los viernes hay beneficios para cargar combustible en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Como las condiciones pueden modificarse durante el mes, es recomendable verificar la vigencia, el comercio adherido y el medio de pago antes de confirmar cada operación.