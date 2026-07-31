Banco Nación: último día para aprovechar el reintegro de $20.000 en nafta

El último viernes de julio puede definir un ahorro importante para quienes todavía no aprovecharon la promoción de combustibles del Banco Nación . Este 31 de julio es la última oportunidad para utilizar el cupo mensual de hasta $10.000, antes de que el beneficio se renueve con el comienzo de agosto.

La campaña devuelve el 20% de las compras presenciales efectuadas los viernes y continuará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, los $20.000 no corresponden a una sola operación: surgen de sumar el límite de $10.000 disponible en julio y otro monto igual durante agosto. Por eso, cargar este viernes permite aprovechar un cupo que dejará de estar disponible al terminar el día. Las condiciones vigentes pueden consultarse en el sitio oficial de Semana Nación .

Para obtener la devolución completa de julio, el cliente debe acumular compras por $50.000 dentro del período habilitado. Como el reintegro equivale al 20%, una carga de $25.000 genera una devolución de $5.000, mientras que un consumo de $40.000 permite recuperar $8.000. Al llegar a los $50.000 se completa el límite mensual de $10.000.

Quienes ya hayan utilizado parcialmente la promoción durante otros viernes solo podrán recuperar el saldo restante hasta alcanzar ese máximo. En cambio, las personas que todavía no hicieron ninguna operación tienen este 31 de julio como última posibilidad para usar todo el cupo. Superar el monto necesario no aumenta el beneficio: una compra de $60.000, por ejemplo, mantiene la devolución en $10.000.

El nuevo límite comenzará a contabilizarse en agosto, aunque la promoción seguirá disponible únicamente los viernes. Las fechas habilitadas durante ese mes serán el 7, 14, 21 y 28. En cualquiera de esas jornadas se podrá realizar una o varias cargas hasta completar otros $50.000 en consumos y recibir un segundo reintegro de hasta $10.000.

De ese modo, una persona que alcance el máximo este viernes y repita el procedimiento durante agosto podrá recuperar hasta $20.000 entre ambos meses. Se trata de dos topes independientes y consecutivos, calculados por cliente, no de un descuento único aplicado sobre una compra.

Cómo pagar para obtener la devolución del Banco Nación

El uso de una tarjeta emitida por la entidad no resulta suficiente por sí solo. La operación debe realizarse de forma presencial desde la aplicación BNA+, mediante la función “Pagá con MODO”. En la estación, el cliente tiene que escanear el código QR del comercio y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. El pago debe efectuarse en una cuota. Las compras abonadas directamente con el plástico, desde otra billetera virtual, con una tarjeta de débito o utilizando saldo disponible en una cuenta no cumplen con las condiciones informadas. El Banco Nación también establece que el límite es de $10.000 por cliente cada mes, por lo que disponer de más de una tarjeta no multiplica el monto reintegrable.

Qué estaciones participan de la promoción

El programa incluye establecimientos adheridos de YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf. Sin embargo, no todas las estaciones de esas marcas forman parte necesariamente de la campaña. Antes de cargar, conviene verificar la dirección en el buscador de comercios de Semana Nación o consultar en el lugar si el pago está alcanzado por el beneficio. También es necesario comprobar que la tarjeta elegida se encuentre correctamente vinculada a MODO dentro de BNA+.

La operación debe reunir todas las condiciones al mismo tiempo: concretarse un viernes, realizarse en una estación incluida, abonarse mediante el código QR y utilizar una tarjeta de crédito habilitada. Si alguno de esos requisitos no se cumple, la compra puede quedar afuera del reintegro. Para quienes aún conservan el cupo completo de julio, este viernes representa la última oportunidad de usarlo antes de que se pierda y comience un nuevo período mensual.