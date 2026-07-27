Banco Nación cierra julio con reintegros de hasta 30% en supermercados, farmacias y nafta

La última semana de julio llega con una agenda cargada de promociones para los clientes del Banco Nación . Desde este lunes 27 y hasta el viernes 31 habrá beneficios en supermercados, farmacias, veterinarias, ópticas y estaciones de servicio, con reintegros que alcanzan el 30% y distintos planes de financiación.

La mayoría de las propuestas requiere pagar desde BNA+ MODO, escanear el código QR del comercio y seleccionar una tarjeta Visa o Mastercard emitida por la entidad. Usar el plástico directamente, elegir otra billetera o abonar con saldo en cuenta puede dejar la compra fuera del beneficio. También es importante comprobar que el establecimiento participe y revisar si el límite se calcula por semana, por mes o por operación.

El lunes 27, las farmacias adheridas permiten financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés. Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación también pueden acceder a un reintegro del 10%, con un máximo de $10.000 mensuales. Ese día, ChangoMás ofrece un 20% sobre consumos desde $75.000 y fija un límite de devolución de $25.000 por cliente durante julio.

El martes 28, el protagonismo pasa a las veterinarias y pet shops, donde habrá un ahorro del 10% y hasta tres pagos sin interés, sin tope de reintegro. Jumbo completa la jornada con una devolución del 20% para compras de al menos $100.000 y un máximo mensual de $25.000. Las condiciones generales pueden consultarse en Semana Nación .

El miércoles 29 será uno de los días con mayor porcentaje de ahorro. Los supermercados y mayoristas participantes ofrecerán un reintegro del 30% sobre compras abonadas en un pago con tarjetas de crédito mediante BNA+ MODO. El límite será de $12.000 por cliente durante la semana y la devolución podrá demorar hasta 30 días.

Los argentinos empezaron a cambiar la forma de consumo. Shutterstock

Entre las cadenas alcanzadas aparecen Maxiconsumo y Toledo, aunque la disponibilidad puede cambiar según la sucursal. El jueves 30 continuarán los beneficios en alimentos: Jumbo repetirá su descuento del 20% y Makro aplicará el mismo porcentaje, con un tope mensual de $20.000. Además, las ópticas adheridas tendrán un 10% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés.

El viernes 31, la última oportunidad para cargar combustible

El cierre del mes permitirá recuperar parte del gasto en nafta o gasoil. El viernes 31, las estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf ofrecerán un reintegro del 20%, con un límite conjunto de $10.000 por cliente al mes. La promoción continuará hasta el 31 de agosto, pero quienes todavía conserven disponible el cupo de julio tendrán esa jornada para aprovecharlo. El pago deberá realizarse de forma presencial, mediante QR y con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación seleccionada desde BNA+ MODO. El listado de marcas y las condiciones están publicados por la entidad.

También habrá oportunidades en supermercados durante el último viernes de julio. Día aplicará un 20% desde los $35.000, con un reintegro mensual máximo de $20.000; Disco y Vea ofrecerán el mismo porcentaje para consumos desde $100.000, con un límite de $25.000. La Anónima tendrá una devolución del 20%, una compra mínima de $50.000 y un tope de $15.000.

Como varias campañas terminan el 31 de julio, conviene revisar el cupo utilizado durante el mes antes de pagar. Para gastronomía, Ruta Gourmet seguirá disponible todos los días con un 20% de descuento, hasta $10.000 por compra y un máximo de tres operaciones mensuales por tarjeta. La propuesta estará vigente hasta fines de agosto.