El Banco Nación ofrece vuelos por todo el país en cuotas en julio: cómo acceder

Durante estas vacaciones de invierno, el Banco Nación presenta beneficios exclusivos para sus clientes pensados para que disfruten cada momento, desde una tarde de cine hasta una aventura en la nieve o un viaje para descubrir cada rincón del país.

Se trata de una nueva promoción que se da a conocer con el inicio de las vacaciones de invierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los clientes pueden acceder a un gran menú de descuentos y financiación en viajes a distintos lugares del país para fomentar el turismo.

El Banco Nación destacó entre sus propuestas los vuelos nacionales en conjunto con Aerolíneas Argentinas pagando en hasta 12 cuotas sin interés. La promoción es válida hasta el 18 de agosto inclusive y sirve para viajar con toda la familia a cualquier destino del país, siempre y cuando sean clientes de la entidad bancaria.

Por otro lado, haciendo click en el siguiente link se podrá consultar la variada gama que ofrece el Banco Nación para hacer turismo y viajes: desde descuentos en Despegar hasta promociones para ir a la nieve de Las Leñas, en Mendoza.

Para vivir una aventura jurásica en hasta 3 cuotas sin interés.

- Vigencia: del 21 de mayo al 30 de septiembre de 2026.

- Ubicación: Complejo Alrío – B.A.

* Promo exclusiva en cines

Con la compra de dos entradas, ¡te llevás un balde de pochoclos de regalo!

- Compras online y presenciales.

- Del 25 de junio al 3 de septiembre.

- Cines adheridos de todo el país

* Para disfrutar todos los días:

Gastronomía

•20% de descuento todos los días.

- Tope de reintegro: $10.000 por compra – hasta 3 compras por tarjeta por mes.

- Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2026.

* Para quienes prefieren la nieve:

Las Leñas – Caviahue

Una propuesta integral para disfrutar la temporada.

* Hasta 6 cuotas sin interés en:

- Paquetes de hotel.

- Pases de ski y escuela de ski.

- Indumentaria.

- 20% de descuento en gastronomía.

Conocé todos los beneficios, condiciones y locales adheridos en https://semananacion.com.ar/semananacion.