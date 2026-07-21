Banco Nación: importantes descuentos de este martes 21 en supermercados, viajes y tecnología

Las promociones bancarias volvieron a ordenar la agenda de compras este martes 21 de julio. Banco Nación mantiene una serie de beneficios que combinan reintegros y financiación en rubros como supermercados, veterinarias, indumentaria, turismo y tecnología. Para acceder, resulta fundamental revisar el comercio, el medio de pago y la vigencia.

La mayoría de las propuestas forma parte de Semana Nación y exige abonar con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el BNA mediante MODO BNA+. En los locales físicos, el pago debe realizarse al escanear el código QR desde la aplicación. El saldo disponible en cuenta no siempre está incluido, por lo que conviene consultar las condiciones antes de confirmar la operación. Banco Nación explica cómo habilitar y utilizar MODO desde BNA+ .

El beneficio específico de los martes alcanza a veterinarias y pet shops adheridos. Los clientes pueden obtener un 10% de reintegro y pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación . La promoción no tiene tope de devolución y continuará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. El reintegro podrá aparecer en el resumen correspondiente a la compra o en alguno de los dos posteriores. Las condiciones oficiales pueden consultarse en MODO .

Los jubilados y pensionados de Anses que cobran sus haberes en el BNA también cuentan con un ahorro del 5% en supermercados. La propuesta funciona de lunes a viernes en Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Día, aunque no incluye franquicias. El reintegro tiene un límite de $5.000 por semana y de $20.000 por mes. Se puede pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y débito Mastercard del banco mediante QR.

Las promociones no se limitan a las compras cotidianas . Durante julio, BNA Viajes permite financiar vuelos, paquetes, hoteles y alquileres de autos en hasta nueve cuotas sin interés. La propuesta está disponible todos los días, hasta el 31 de julio, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación a través de MODO BNA+. Esta condición actualiza planes anteriores que ofrecían diferentes cantidades de cuotas según la empresa o el servicio contratado.

La grilla también contempla tres o seis cuotas sin interés en locales de indumentaria adheridos y financiación para compras tecnológicas. En cadenas como Frávega, el programa oficial anuncia hasta 20 pagos sin interés, mientras que otros comercios cuentan con planes propios. Además, existe una promoción general de hasta 12 cuotas para distintos rubros, válida todos los días hasta el 31 de agosto, siempre que la compra se concrete con tarjetas de crédito del BNA mediante MODO. Semana Nación reúne los comercios y planes disponibles.

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Cómo evitar perder el reintegro

Antes de pagar, el usuario debe ingresar en BNA+, seleccionar "Pagá con MODO", escanear el código QR y elegir una tarjeta participante. Tener el plástico vinculado no garantiza por sí solo el beneficio: la operación debe realizarse en un comercio adherido y bajo la modalidad indicada en las bases. Los pagos con otras billeteras, enlaces externos o saldo en cuenta pueden quedar excluidos.

Los topes suelen computarse por CUIT y no necesariamente por tarjeta. También cambian los plazos de acreditación: algunos reintegros llegan a la cuenta bancaria dentro de los 30 días, mientras que otros se reflejan en uno de los resúmenes posteriores. Por eso, además de verificar el porcentaje anunciado, resulta necesario confirmar el mínimo de compra, el límite disponible y la fecha de cierre de cada promoción.