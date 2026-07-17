Créditos para comprar motos: cómo financiarlas hasta en 72 cuotas

La posibilidad de pagar una moto durante varios años amplió las opciones para quienes necesitan renovar su vehículo o buscan una alternativa de movilidad. Banco Nación y Banco Provincia mantienen líneas específicas que permiten financiar la adquisición, aunque los montos, las tasas, los plazos y las condiciones cambian según la entidad.

El período más extenso corresponde a Banco Nación, que ofrece préstamos personales para comprar motocicletas cero kilómetro publicadas en Tienda BNA+. El crédito puede devolverse hasta en 72 meses y se tramita de forma digital. Banco Provincia, por su parte, dispone del programa Préstamo Acá Motos, destinado a sus clientes y gestionado desde Cuenta DNI o el Home Banking BIP.

La línea permite solicitar desde $100.000 hasta $40 millones para adquirir una unidad disponible en el catálogo oficial. El plazo máximo es de 72 cuotas y la devolución se realiza mediante el sistema de amortización francés. La tasa nominal anual fija informada por la entidad es del 40%, mientras que el costo financiero total efectivo anual alcanza el 60,72%. Este último porcentaje incluye capital, intereses e IVA , pero no contempla sellos provinciales ni el mantenimiento de paquetes bancarios.

La propuesta está disponible para personas que sean o no clientes de Banco Nación, aunque la aprobación depende del análisis crediticio. Para trabajadores y jubilados que cobran sus haberes en la entidad, la cuota puede comprometer hasta el 35% de los ingresos netos. En el resto de los casos, el límite baja al 30%. El dinero no se entrega para libre disponibilidad: se utiliza directamente para abonar la motocicleta elegida en la Tienda BNA+ .

Como referencia, una Motomel Blitz One 110 publicada a $1.866.480 podía financiarse en 72 pagos estimados de $81.762 durante julio. Para el mismo modelo, el esquema contemplaba cuotas de $102.861 a 36 meses, $91.545 a 48 y $85.394 a 60. Estos valores pueden cambiar según el precio del vehículo, el momento de la solicitud y los impuestos aplicables. La cuota se debita de una caja de ahorro y el préstamo admite cancelaciones anticipadas.

La alternativa para clientes de Banco Provincia

El Préstamo Acá Motos financia hasta $10 millones y permite elegir entre 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas. La tasa nominal anual fija es del 65% para quienes acreditan sus haberes en Banco Provincia y del 67% para los clientes que no cobran el sueldo en la entidad. En todos los casos, el otorgamiento queda sujeto a una calificación crediticia previa.

La línea alcanza a motos de cualquier cilindrada, ciclomotores, motonetas, scooters, triciclos motorizados y cuatriciclos livianos. El comprador debe seleccionar el vehículo en un comercio adherido, donde recibirá una propuesta con el monto y las condiciones. Si decide avanzar, la oferta cerrada llega a Cuenta DNI o al Home Banking BIP para su aceptación. Las cuotas se pagan mediante débito automático.

Qué conviene revisar antes de aceptar la financiación

El plazo más largo reduce el importe mensual, pero aumenta la suma total abonada. Por eso, antes de confirmar una operación, resulta necesario comparar la TNA con el costo financiero total, revisar los gastos provinciales y calcular qué porcentaje de los ingresos quedará comprometido durante el préstamo. Una cuota más baja no siempre representa la alternativa menos costosa.

También se debe diferenciar un préstamo bancario de una promoción con tarjeta. Las cuotas sin interés pueden aparecer para determinados modelos o vendedores, pero no son una condición general de estas líneas. Los precios y simulaciones publicados son orientativos y pueden modificarse. La propuesta definitiva será la que muestre el banco al completar la solicitud, luego de evaluar la situación crediticia del comprador.