Continúa en baja la venta de autos, aunque las motos sostienen el dinamismo del mercado

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), en junio se patentaron 45.995 vehículos, un 12,8% menos que en igual mes del año pasado . Aunque el volumen de ventas creció un 7,2% respecto del mes anterior. Así, el mercado automotor argentino cerró el primer semestre de 2026 con una baja interanual del 9,9% en los patentamientos . Entre enero y junio se registraron 294.181 patentamientos, frente a los 326.553 del mismo período de 2025.

Por segmentos, los autos registraron una disminución interanual del 17,9% durante junio. Los vehículos comerciales livianos mostraron una baja del 2,6%, mientras que los comerciales pesados tuvieron un incremento del 2,9% respecto del mismo mes de 2025. En el acumulado semestral, los vehículos livianos retrocedieron un 10,5% y los pesados un 3,8%.

El informe también mostró un crecimiento sostenido de la incidencia de las importaciones . Según ACARA, el 69% de los patentamientos registrados en junio correspondió a unidades de origen extranjero, mientras que sólo el 31% restante fueron vehículos nacionales. La participación de los importados se ubica entre las más altas de los últimos años.

Toyota fue la marca con mayor cantidad de patentamientos de vehículos livianos durante junio , con 6.775 unidades, seguida por Volkswagen (5.487), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847).

Entre las principales terminales, Ford registró un incremento interanual del 28,4% en junio, mientras que Toyota, Volkswagen, Fiat, Peugeot y Renault informaron volúmenes inferiores a los del mismo mes de 2025. En paralelo, marcas de origen chino como BYD, Chery y BAIC incrementaron su participación dentro del mercado.

La Toyota Hilux fue nuevamente el modelo más patentado del país, con 3.002 unidades, seguida por el Fiat Cronos (1.900) y la Ford Ranger (1.786).

Entre los diez modelos más vendidos de junio también se ubicaron la Ford Territory, Volkswagen Amarok, Volkswagen Tera, Chevrolet Tracker, Peugeot 208, Toyota Yaris Cross y Chevrolet Onix.

En vehículos comerciales pesados se patentaron 1.787 unidades durante junio, frente a las 1.737 registradas en igual mes de 2025. El acumulado anual alcanzó las 10.880 unidades, un 3,8% menos que en el primer semestre del año anterior.

Mercedes-Benz encabezó el ranking de marcas del segmento, seguida por Iveco, Scania y Volkswagen. Entre los modelos más patentados figuraron el Iveco 170E, Iveco Stralis y Mercedes-Benz Atego 1732.

Las motos mueven el mercado

Otro informe de ACARA mostró que el mercado de motos sigue siendo el principal motor del mercado de vehículos. Durante junio se patentaron 68.390 unidades, lo que significa que hubo una caída del 1,1% respecto de mayo, pero representó un 42,3% más que en junio de 2025. En el acumulado del primer semestre se registraron 440.190 patentamientos, lo que representa un incremento interanual del 43,8%.

Honda encabezó las ventas por marcas, seguida por Keller, Gilera, Motomel y Corven. Entre los modelos, la Keller KN110-8 ocupó el primer lugar, seguida por la Honda Wave 110S y la Gilera Smash.