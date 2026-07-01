Cómo saber si estoy en mora y qué significa estar en la Central de Deudores del Banco Central

La morosidad del crédito al sector privado volvió a crecer en mayo y alcanzó nuevos máximos en las familias. De acuerdo con una estimación de la consultora 1816, elaborada a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central , el porcentaje de créditos familiares con atrasos superiores a 90 días subió del 12,1% registrado en abril al 12,7%. Esa proporción equivale a cerca de 7 millones de personas .

De esta forma, la morosidad de las familias ya lleva 19 meses consecutivos en aumento. De acuerdo con los datos, el deterioro también alcanzó al sector privado, donde la irregularidad pasó del 7,3% al 7,7% durante mayo. En el segmento empresarial, la mora aumentó del 3,3% al 3,5%.

El escenario se explica en un contexto de inflación persistente, tasas de interés elevadas y salarios que no logran recomponerse. Frente a esa situación, más personas recurren al crédito para sostener el consumo cotidiano. En muchos casos, esa dinámica deriva en atrasos, refinanciaciones y deterioro del perfil crediticio.

La consultora también identificó una vulnerabilidad en los jóvenes. Según sus estimaciones, cerca del 40% de las personas menores de 35 años con algún crédito vigente, ya sea con entidades financieras o no financieras, registra al menos un préstamo en situación irregular.

En este contexto, conocer el estado de las deudas se volvió un dato imprescindible tanto para personas como para las empresas. Para ello, una de las herramientas disponibles es la Central de Deudores del Sistema Financiero , una base pública del Banco Central de la República Argentina que permite acceder a información crediticia de forma gratuita y de manera online.

Qué es la Central de Deudores

“La Central de Deudores del Sistema Financiero es una base de datos donde las entidades financieras y otros proveedores de crédito informan al Banco Central las financiaciones de cada persona de los últimos 24 meses”, reza en el sitio oficial.

Entonces, estar incluido en esa base significa que existen deudas, préstamos o consumos con tarjeta registrados dentro del sistema financiero. El reporte permite observar créditos personales, créditos prendarios, saldos de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios para vivienda. La información se actualiza cada mes con datos enviados por bancos, emisoras de tarjetas de crédito o compra, proveedores de crédito, fideicomisos financieros, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía públicos y plataformas de créditos entre particulares.

Todo sobre la Central de Deudores. Central de Deudores

Cómo consultar si soy deudor

Para consultar si soy deudor en la Central de Deudores del BCRA tan solo hay que escribir, en el sitio oficial, número de CUIT, CUIL o CDI.

Al ingresar, el sistema muestra la entidad que informó la financiación, el monto adeudado expresado en miles de pesos, la situación o calificación asignada, los días de atraso en el pago y observaciones, si las hubiera. Esa información permite conocer cómo aparece una persona ante el sistema financiero. También funciona como referencia para los bancos al momento de evaluar el otorgamiento de un nuevo crédito.

Cómo se clasifican los deudores

La clasificación de las situaciones se vincula con el riesgo de incumplimiento de una deuda.

Situación 1: considerada normal, corresponde a atrasos que no superan los 31 días.

Situación 2: de riesgo bajo, comprende atrasos de más de 31 y hasta 90 días.

Situación 3: de riesgo medio, incluye demoras de más de 90 y hasta 180 días.

Situación 4: de riesgo alto, corresponde a atrasos de más de 180 días y hasta un año.

Situación 5: denominada irrecuperable, alcanza a atrasos superiores a un año.

Además del atraso, las entidades consideran el estado jurídico, la información del resto del sistema, la situación con exentidades en liquidación y las refinanciaciones vigentes.

Junto con la base del Banco Central, existen sistemas privados de información crediticia, como Veraz. Estos informes incorporan datos de bancos, comercios, organismos públicos y otras entidades. También pueden incluir antecedentes judiciales, historial de pagos, cheques rechazados y relaciones comerciales.

Un perfil negativo puede dificultar el acceso a préstamos o encarecer las tasas de interés. En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales garantiza el acceso gratuito a esta información cada seis meses. El trámite puede realizarse por teléfono o de forma online, previa validación de identidad del solicitante.