9 de Julio: cómo acceder a descuentos para el menú patrio en Mendoza
Se viene el festejo del 9 de Julio en la Argentina para celebrar el Día de la Independencia. Preparan descuentos y promociones.
El municipio de Godoy Cruz, en conjunto con comercios gastronómicos del departamento, proponen celebrar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia este 9 de Julio con una amplia variedad de promociones patrióticas para compartir en familia o con amigos aprovechando descuentos en distintos locales.
La iniciativa reúne un menú y también combos especiales inspirados en la gastronomía tradicional argentina. Por lo que habrá opciones para todos los momentos del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Cómo acceder a las promociones y descuentos para el Día de la Independencia
Quienes deseen aprovechar los beneficios deberán realizar una reserva previa mediante WhatsApp con el comercio elegido. Según la propuesta de cada establecimiento, será posible disfrutar del menú en el local o retirarlo bajo la modalidad take away.
El pago podrá efectuarse en efectivo o mediante transferencia bancaria.
Qué locales se adhirieron en Godoy Cruz
La propuesta incluye locro, empanadas, pastelitos, carne a la olla, desayunos con café y medialunas, picadas vegetarianas y alternativas sin TACC, entre otras opciones.
En esta oportunidad, los comercios adheridos son:
- Ristretto (Beltrán 681): 2 pastelitos fritos o empanadas más porción de carne a la olla y bebida por $20.000. Reservas al: 2615511851
- Mirador, Café y Copas (Colón 45): 1 kg de locro, 6 empanadas fritas, 6 pastelitos dulces y 1 pan de campo por $45.000 (para llevar). Reservas al: 261 573-3000.
- Punto Cruz (Antonio Tomba 30): tostado de jamón y queso con café con leche por $6.500; o dos medialunas o tortitas, café con leche y jugo por $4.500. Reservas al: 2617 59-7001.
- Brod Planta Uno (Ceretti 244, Mercado Planta Uno): infusión grande y dos medialunas con chocolate fundido por $8.000. Reservas al: 2612748322.
- Salpimienta, Cocina, Bodegón – Café (Laguna Guanacache 1123): porción de locro con postre por $10.000. Reservas al: 2612461414.
- Tacuara, Real Food (Av. San Martín 948): picada veggie con fiambres, quesos y carnes vegetales, acompañada de dip y pan por $10.000. Reservas al: 2614994205
- Sanguchitos (Carril Cervantes 1370): kilo de locro por $12.000 o docena de pasteles por $15.000. Reservas al: 2615581508.
- Epta Bar Celíacos (Río Horcones 874): porción de locro, dos empanadas y dos pastelitos dulces de membrillo, todo sin TACC, por $25.000. Reservas al: 2615615254.