9 de Julio: cómo acceder a descuentos para el menú patrio en Mendoza

Se viene el festejo del 9 de Julio en la Argentina para celebrar el Día de la Independencia. Preparan descuentos y promociones.

Menú patriota con descuentos para el 9 de julio.

El municipio de Godoy Cruz, en conjunto con comercios gastronómicos del departamento, proponen celebrar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia este 9 de Julio con una amplia variedad de promociones patrióticas para compartir en familia o con amigos aprovechando descuentos en distintos locales.

La iniciativa reúne un menú y también combos especiales inspirados en la gastronomía tradicional argentina. Por lo que habrá opciones para todos los momentos del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Cómo acceder a las promociones y descuentos para el Día de la Independencia Quienes deseen aprovechar los beneficios deberán realizar una reserva previa mediante WhatsApp con el comercio elegido. Según la propuesta de cada establecimiento, será posible disfrutar del menú en el local o retirarlo bajo la modalidad take away.

El pago podrá efectuarse en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Qué locales se adhirieron en Godoy Cruz La propuesta incluye locro, empanadas, pastelitos, carne a la olla, desayunos con café y medialunas, picadas vegetarianas y alternativas sin TACC, entre otras opciones.