Ola polar: cómo seguirá el invierno y qué temperaturas se esperan en Mendoza

En medio de la ola polar que afecta a Mendoza, con temperaturas bajo cero y pronóstico de nevadas , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo continuará el invierno en la provincia.

De acuerdo con el Pronóstico Climático Trimestral para julio, agosto y septiembre de 2026, se esperan temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año. En cuanto a las precipitaciones, el informe indica que podrían ubicarse en niveles normales o superiores a lo normal.

La ola polar traerá valores mínimos de entre 0ºC y - 1ºC, y temperaturas máximas que oscilarán entre 4ºC y 7ºC . Además, se mantiene el pronóstico de nevadas para diferentes puntos del territorio mendocino. Según el SMN, las temperaturas mínimas bajo cero se extenderían hasta el domingo. Recién a partir del lunes comenzará un ascenso progresivo de la temperatura.

En este contexto, el organismo nacional encargado de brindar información y pronósticos meteorológicos, emitió el Pronóstico Climático Trimestral para julio, agosto y septiembre de 2026.

La previsión señala que, para lo que resta del invierno, Mendoza tendrá temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año. Esto significa que las temperaturas podrían estar 0.5ºC por encima de los valores medios.

Servicio Meteorológico Nacional

Los valores medios de temperatura en la provincia (Mendoza Observatorio), según el SMN, son los siguientes:

Julio: es el mes más frío del año. La temperatura máxima promedio es de 14.7ºC, mientras que la mínima promedia los 2.9ºC.

Agosto: la máxima ronda los 17.6ºC y la mínima los 4.9ºC.

Septiembre: la máxima promedio es de 20.5ºC y la temperatura mínima ronda los 7.7ºC.

Si bien la temperatura en invierno sería superior a dichos valores, no se descarta - especialmente al principio del trimestre - la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender la temperatura en forma marcada en períodos cortos de tiempo.

Cuánto lloverá en Mendoza

Los inviernos en Mendoza suelen ser secos, siendo julio estadísticamente el mes con menor registro de precipitaciones. Para los próximos tres meses del año, el informe del SMN señala que las precipitaciones estarían en niveles normales o superiores a lo normal hacia el centro-este de Buenos Aires, sur de Cuyo y oeste de Patagonia.

Servicio Meteorológico Nacional

Con base en los registros históricos, durante el invierno las precipitaciones promedian:

Julio: 8,3 mm.

Agosto: 10,1 mm.

Septiembre: 14,6 mm.

El pronóstico climático trimestral se elabora sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Actualmente, Mendoza atraviesa una ola polar marcada por varias jornadas muy frías y episodios de temperaturas extremas en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, para lo que resta del invierno, las marcas térmicas estarían por encima de los valores habituales.

De todos modos, los especialistas recomiendan seguir atentos a los reportes oficiales del clima. Los pronósticos estacionales muestran tendencias generales, pero las condiciones pueden cambiar con el correr de las semanas y generar sorpresas típicas de la temporada invernal.

El informe completo