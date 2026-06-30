Ola polar: operativos de emergencia y campañas para asistir a personas en situación de calle

Mendoza se prepara para el ingreso de una ola polar , que generará un marcado descenso de la temperatura. Los días más críticos serán miércoles y jueves, con mínimas bajo cero y máximas que no superarían los 7ºC. Además, se mantiene el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indica ente un 10% y un 40% de probabilidad de nevadas desde la madrugada hasta la noche de este miércoles.

Ante este escenario, organizaciones que asisten a diario a personas en situación de calle realizarán durante la semana operativos de emergencia para brindar comida caliente y ropa de abrigo a quienes más lo necesiten.

Mañana ingresa una masa de aire polar a Mendoza y las temperaturas bajarán drásticamente.

Por su parte, el Gobierno provincial aseguró que aún hay plazas disponibles en los refugios y garantizó que reforzará los operativos de asistencia.

Hace más de 18 años que la Fundación Puente Vincular acompaña y asiste a quienes viven en la calle. Si bien desarrolla acciones durante todo el año, la llegada del invierno representa uno de los momentos más duros y demandantes.

A partir de este miércoles las temperaturas bajarán drásticamente. Por eso, desde Puente Vincular harán una salida extraordinaria para entregar sopa, café y abrigo . La iniciativa se suma a los recorridos de todos los domingos, cuando comparten viandas y sopas calientes con quienes más lo necesitan.

Hace más de 18 años la Fundación Puente Vincular asiste a personas en situación de calle. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Quienes deseen colaborar pueden donar camperas y frazadas en buen estado, priorizando prendas que protejan del frío intenso y puedan usarse de inmediato. Las donaciones se reciben los domingos de 19.30 a 20.30 y los lunes de 20 a 22.30, en la sede de la fundación, ubicada en calle Rondeau 337, entre Rioja y Salta.

Además, se puede hacer una donación al alias puentevincular. Desde la organización remarcaron que cada aporte, por más pequeño que parezca, hace la diferencia.

Desde Pastoral de Calle y UPA Mendoza (Unidos por el Amor) también acompañan a personas en situación de calle y riesgo social con asistencia alimentaria, espiritual, social y afectiva.

El padre Damián Villaseca, asesor de la Pastoral de Calle, confirmó que harán una salida extraordinaria para acompañar a las personas en situación de calle. "Les brindaremos algo caliente para tomar y entregaremos las pocas frazadas que nos quedan", comentó a MDZ.

"Ya hicimos esto frente a la primera ola polar que se produjo a mediados de mayo. Hace unos días, el 20 de junio, estuvimos entregando ropa de abrigo. Y ahora saldremos con lo que nos queda. Vamos a estar atentos a cómo sigue todo en estos días para lanzar nuevamente otra campaña de pedido de frazadas. La gente, de todos modos, ha sido muy generosa", agregó.

Además, brindan cenas de lunes a sábado y almuerzos los domingos en el Patio Callejero, ubicado en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

No obstante, ante las bajas temperaturas, este martes por la noche realizarán una salida de emergencia para entregar algo calentito, abrigo y frazadas. Además, teniendo en cuenta que el invierno recién empieza, continúa la campaña para recibir donaciones. Se necesita:

Ropa y calzado: frazadas, camperas de hombre, zapatillas del 37 al 45.

Comida: fideos, arroz, lentejas, polenta, salsa, arvejas, jugo, carne molida, salchichas, pollo, azúcar, café, té.

Elementos de higiene: shampoo, desodorante, jabón, afeitadoras, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico.

El trabajo del Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza y los municipios del área metropolitana trabajan en un operativo de contingencias para reforzar el abordaje territorial y el traslado inmediato a refugios de las personas en situación de calle.

Según confirmaron, desde el área de Contingencias están coordinando acciones con los municipios desde febrero y aclararon que todas las comunas han reforzado sus plazas. En total, la provincia tiene 250 plazas disponibles durante todo el año.

Uno de los refugios para las personas en situación de calle en Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

En este contexto, indicaron que aún quedan algunos lugares disponibles. Sin embargo, desde las asociaciones aseguran que los espacios son insuficientes para la cantidad de personas en situación de calle. De acuerdo a un relevamiento territorial realizado en 2025 por las asociaciones, hay 1.044 personas que viven en la calle.

Ante el crecimiento de la población en situación de calle y la insuficiencia de camas para afrontar las bajas temperaturas, el Gobierno provincial y la Ciudad de Mendoza anunciaron semanas atrás la apertura de dos nuevos refugios temporarios para el invierno -Huentala y Azul- con 80 plazas.

Teléfonos útiles

Dentro del Gran Mendoza, estos son los números oficiales para solicitar asistencia para una persona en situación de calle.