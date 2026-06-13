Ciudad de Mendoza: dónde y cómo funcionarán los dos nuevos refugios para personas en situación de calle

Ante el crecimiento de la población en situación de calle y la insuficiencia de camas para afrontar las bajas temperaturas, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Capital anunciaron a la prensa la apertura de dos nuevos refugios temporarios para el invierno. Los espacios funcionarán en el Hotel Huentala y en el Club Independiente Rivadavia.

La medida forma parte de un esquema coordinado entre Provincia y municipios del Gran Mendoza que comenzó a delinearse meses atrás, a partir de relevamientos oficiales y del seguimiento de personas que permanecen en la vía pública. Aunque el censo impulsado por el Estado relevó cerca de 400 personas en esta situación, organizaciones sociales cuestionan ese número y aseguran que la cantidad real supera las 1000 personas , especialmente si se contemplan quienes alternan entre la calle, alojamientos precarios y refugios temporales. La diferencia entre ambas mediciones refleja, además, las dificultades para dimensionar una problemática que sigue creciendo.

"Nosotros desde febrero empezamos a reunirnos con todas las áreas sociales del Gran Mendoza", explicó el jefe de Gabinete provincial, Santiago Suárez. Según detalló, el objetivo fue reforzar plazas disponibles, coordinar canales de asistencia y anticiparse a la demanda que suele incrementarse durante la temporada invernal.

Uno de los refugios para las personas en situación de calle en Mendoza.

Uno de los refugios para las personas en situación de calle en Mendoza.

Mientras el operativo invernal busca evitar que personas duerman a la intemperie durante las noches más frías, y así evitar muertes por hipotermia, desde el propio Gobierno admiten que la problemática tiene raíces más profundas.

Suárez señaló que gran parte de las personas en situación de calle atraviesan consumos problemáticos o padecimientos vinculados a la salud mental. "La gran problemática que vemos es que se rompe el vínculo familiar por el tema de la adicción o la salud mental", afirmó.

Según explicó, los equipos de la Dirección de Contingencias Sociales trabajan de manera permanente con el sistema sanitario para realizar derivaciones y seguimientos, aunque reconoció las dificultades que presenta el abordaje cotidiano.

Personas en situación de calle Persona durmiendo en la calle en pleno centro. Milagros Lostes - MDZ

El diagnóstico coincide con el planteo realizado por organizaciones que trabajan en territorio. Desde Remar, su director Ariel Lazare sostuvo que una parte importante de las personas que llegan a pedir asistencia presenta problemas de consumo y cuestionó la falta de dispositivos específicos.

"No hay camas para adictos. Hay muy pocas camas en Mendoza", aseguró.

Lazare también advirtió que los refugios, por sí solos, no resuelven el problema. "Vimos que el parador se transformaba en una especie de depósito de personas. Eso no le sirve ni a la institución ni a la gente", señaló.

Mujeres en situación de calle: el eslabón más frágil

Uno de los puntos que vuelve a quedar expuesto en la discusión es la escasez de dispositivos destinados específicamente a mujeres.

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre el cierre del hogar que administra Remar para esta población, una situación que habría agravado aún más el panorama. Sin embargo, Lazare negó esa versión y aclaró que el espacio continúa funcionando. Explicó a MDZ que lo que finalizó fue un convenio específico con el Estado provincial, mientras que continúa vigente el sistema de atención para emergencias.

Actualmente, la institución dispone de unas 20 plazas para mujeres en su sede de calle José Federico Moreno 2248 de Ciudad, y trabaja articuladamente con municipios y con la Dirección de Contingencias Sociales.

La situación, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: buena parte de la respuesta destinada a mujeres sigue dependiendo de convenios y del trabajo de organizaciones sociales.

marcela costanera situacion de calle En 2025 conocí a Marcela, en la foto había llovido el día anterior y ella tendió su abrigo al día siguiente para que se seque al sol. Mercedes Gómez

Consultado sobre este punto, Santiago Suárez sostuvo que existen cupos específicos para mujeres y que, en algunos casos, se implementan subsidios o alquileres temporarios para evitar que permanezcan en la calle. Aun así, reconoció que la infraestructura disponible es más limitada que la destinada a hombres.

Mientras avanzan los preparativos para habilitar los nuevos refugios en el Hotel Huentala (Primitivo de la Reta 1007) y en el Club Independiente Rivadavia (en el Parque San Martín), el desafío para las autoridades sigue siendo el mismo que señalaron especialistas y organizaciones sociales en las últimas semanas: ofrecer una respuesta inmediata frente al frío sin perder de vista que la situación de calle es consecuencia de problemas estructurales que exceden la emergencia climática y que existen durante todo el año.

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