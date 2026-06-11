Habilitarán refugios en Mendoza y hay alerta por el aumento de personas en situación de calle

Con el frío urge la necesidad de habilitar refugios para las personas que viven en situación de calle . Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza, explicó en MDZ Club el trabajo que realizan las organizaciones que integran la Red Calle y destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre el Estado, las instituciones y la comunidad.

“Las personas en situación de calle han aumentado en número por distintos factores. Sabemos que una persona que está en situación de calle es multicausal”, sostuvo De Benedectis en la 105.5 FM MDZ Radio . En ese sentido, indicó que “proporcionalmente” se observa un incremento de mujeres y jóvenes, y mencionó que detrás de muchos casos aparecen problemáticas vinculadas a las adicciones y conflictos familiares.

El vocero del Arzobispado planteó que la situación debe abordarse desde una perspectiva integral. “Es un tema humano y social. Humano, lo tenemos que abordar en la línea de la dignidad y de la promoción de las personas. Y si es social nos toca a todos”, afirmó.

11-06-2026 - MC - – MARCELO DE BENEDECTIS – VOCERO DEL ARZOBISPADO DE MENDOZA - Gente en situación de calle.mp3

De Benedectis remarcó que “ ciertamente el Estado tiene una responsabilidad primaria ante personas muy vulnerables ” y valoró la articulación que se viene desarrollando con distintos organismos. En esa línea, confirmó la puesta en marcha de convenios para habilitar dos refugios en la Ciudad de Mendoza con capacidad aproximada de 40 camas cada uno. Uno en el Hotel Huentala y otro que pertenece al club Independiente Rivadavia.

A ese trabajo se suma la tarea de los municipios. El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, explicó que el departamento mantiene una política permanente de asistencia. “Nosotros tenemos dos refugios actualmente para personas en situación de calle, donde tienen todas las medidas de seguridad aseguradas para que puedan estar en esos refugios”, señaló.

Además, detalló que durante el invierno se refuerzan las acciones de acompañamiento. “Tenemos asistencia a las 24 horas, ahora en épocas de invierno y demás, entregando mantas, entregando refrigerios calientes a la gente en situación de calle”, afirmó.

Allasino destacó que el acceso a los refugios también requiere voluntad y condiciones de convivencia. “No todas las personas acceden a estar en un refugio o a ir a dormir en un refugio”, explicó, aunque consideró que “siempre un refugio, dormir, estar y permanecer, va a ser muchísimo mejor que estar durmiendo en la calle”.

El trabajo de la Red Calle y el acompañamiento cotidiano

De Benedectis resaltó la importancia del vínculo construido durante años con las personas en situación de calle. “Hace más de 14 años que tenemos un vínculo de confianza, de estar y acompañar, de escuchar”, expresó.

Según explicó, ese acompañamiento facilita el ingreso a los espacios de resguardo. “A veces unos muchachos no quieren ir a refugios porque están en malas condiciones, porque se sienten inseguros o porque les roban las cosas”, indicó, y agregó que durante el año pasado, con los refugios abiertos, “con más o menos 110, 120 personas, en dos meses no hubo un conflicto”.

La asistencia también contempla diferencias según las necesidades de cada grupo. De Benedectis explicó que los dos refugios impulsados mediante el convenio en la Ciudad de Mendoza estarán destinados a hombres, mientras que la atención de mujeres quedará bajo la coordinación provincial. “Yo le pedí a Provincia y se encargará el tema mujeres, es decir que Contingencia el tema mujeres o si por ahí algún niño se haga cargo, porque sería muy difícil atenderla en todos los frentes”, señaló.

La Red Calle, integrada por organizaciones sociales, comunidades religiosas y ONG, sostiene además la asistencia diaria. “La pastoral de calle se encarga con el esfuerzo de las comunidades y también con algún grupo de la Red Calle, de otros cultos y ONG, de dar la cena todas las noches a 80 o 100 personas”, explicó De Benedectis.

Por su parte, Allasino señaló la necesidad de una mirada conjunta en el Gran Mendoza debido a la movilidad de las personas. “Hay que tener una política como se viene sosteniendo de intervención sobre la gente en situación de calle bajo un censo común”, indicó.

Finalmente, De Benedectis destacó que estas acciones representan una respuesta colectiva frente a una situación de alta vulnerabilidad. “Hubo un abordaje realmente que nos dignifica como sociedad en estos temas puntuales y tan humanos”, concluyó.