Frente frío, mil personas en situación de calle y falta de refugios: el reclamo para evitar una tragedia

Un frente frío avanza sobre Mendoza para este fin de semana. En los hogares ya se encienden estufas, se desempolva el caloventor que descansó en el ropero durante el verano, se cambian las musculosas por bufandas. Pero hay más de mil mendocinos y mendocinas en situación de calle que no tienen ni estufa, ni ropero, ni techo.

Los refugios municipales todavía no abrieron: estaba previsto hacerlo en junio. Pero el frío no espera su turno.

Las organizaciones sociales que trabajan en el territorio alertan sobre la situación y esperan respuestas antes de que el descenso de temperatura se cobre vidas. No es una advertencia nueva: cada invierno, en Mendoza y en el resto del país, hay personas que mueren de frío en la calle. Y no necesariamente entrado el invierno.

El relevamiento nacional realizado en marzo registró 422 personas en situación de calle en Mendoza. Pero la metodología tiene agujeros. Sergio Fadón, integrante de Puente Vincular -parte de la Red Calle, que agrupa a varias organizaciones sociales-, señaló que el operativo "solamente se hizo en el centro", tomando como referencia albergues y espacios acotados.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos durmiendo primer plano Rita, vivía en el zanjón de los Ciruelos, fue arrastrada por una tormenta en el verano y murió. Alf Ponce Mercado / MDZ

Además, se realizó con presencia de preventores, lo que inhibió la participación de muchas personas que se retiraron por miedo. Espacios como el Patio Callejero tampoco admiten niños, y muchas mujeres no concurren por esa razón. "Hay mucha gente que quedó afuera de ese relevamiento", afirmó.

La estimación del territorio es muy diferente. Solo en Godoy Cruz, Fadón calcula entre 100 y 200 personas en situación de calle, unas 40 en San Martín y cerca de 10 en Maipú. "La realidad es que son más de mil personas", sostuvo. Hay una brecha entre el dato oficial y el dato de las ONG, y si la cifra no es real, no se pueden organizar operativos exitosos.

Las mujeres y sus hijos, por fuera del sistema

La situación es especialmente crítica para las mujeres y sus familias. Los albergues existentes no están equipados para alojar madres con hijos, y el único refugio específico para mujeres fue cerrado. La mayoría de los dispositivos disponibles están orientados a hombres mayores de 50 o 60 años, lo que deja fuera a jóvenes de entre 18 y 30, a familias completas y, lo más grave, a infancias.

A lo largo de la Costanera son al menos 6 los grupos en situación de calle. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ A lo largo de la Costanera y en los espacios verdes cerca de los accesos suele haber personas en situación de calle. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fadón contó el caso de una mujer con trabajo precario y cuatro hijas -dos menores de edad- que terminó en la calle después de que su propietaria le rescindiera el contrato y le subiera el alquiler a un valor imposible de afrontar. No es un caso aislado: los requisitos para acceder a una vivienda formal -garantes, ingresos demostrables, depósitos- funcionan como un filtro que excluye a quienes ya están en el límite. Muchos personas que duermen en la calle o en los refugios tienen trabajo. Lo que no tienen es un bono de sueldo que convenza a nadie o la red de contención social de respaldo.

La propuesta de Fadón es concreta: un albergue para mujeres que también admita niños y cuente con guardería. "Podrían salir a trabajar, juntar dinero y volver a alquilar", explicó. No pide asistencia permanente sino una puerta de entrada.

El Estado que espera

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la respuesta fue escueta: se está trabajando con el Gobierno provincial en un "plan integral" que exceda los refugios de la Capital, y hubo una reunión el viernes pasado en Casa de Gobierno con representantes de distintos municipios. Para más detalles, remitieron al padre Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado argentino, quien participó de esos encuentros.

Desde el Gobierno provincial la respuesta fue más escueta aún. Mientras tanto, este fin de semana se espera uno de los primeros frente frío de la temporada y más de mil personas no tienen dónde cobijarse.

La historia mendocina de los inviernos más crudos enseña que el Estado suele aparecer después. La esperanza es que esta vez sea antes: antes del frío extremo, antes de la muerte en la vereda, antes de las explicaciones.