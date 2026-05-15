Frente frío: cómo y dónde donar abrigo y alimentos para personas en situación de calle
La Iglesia y organizaciones sociales realizarán colectas en distintos puntos de Mendoza por la llegada de un intenso frente frío.
Ante la llegada de un frente frío a Mendoza, organizaciones sociales y parroquias impulsan campañas solidarias para asistir a personas en situación de calle con abrigo, mantas y sopa caliente durante el fin de semana. Te dejamos toda la información para que puedas colaborar.
Cáritas, Vicaría de la Solidaridad y Pastoral de Calle
La Vicaría de la Solidaridad, Cáritas Arquidiocesana y la Pastoral de Calle organizaron una campaña de recolección este sábado 16 de mayo, de 10 a 12 horas, en distintas parroquias del Gran Mendoza. Se reciben frazadas, mantas, camperas, buzos, guantes, gorros, bufandas, vasos térmicos y sopas instantáneas.
- Ciudad de Mendoza: Parroquia Santiago Apóstol (Peatonal Sarmiento 150), Parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña (Soler 144), Iglesia Catedral - Parroquia Ntra. Sra. de Loreto (José Federico Moreno 1316) y Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (Aguado 160).
- Las Heras: Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia (Sucre 2675), Parroquia Ntra. Sra. de Fátima (A. de Valle 1158, Algarrobal), Parroquia Santa Cruz (Olascoaga 750) y Parroquia Divino Maestro (Las Magnolias 241, B° UJEMVI).
- Guaymallén: Parroquia Santa Ana (Copiapó 2372, B° Santa Ana) y Parroquia María Auxiliadora (Severo del Castillo 5047, Corralitos).
- Godoy Cruz: Basílica San Vicente Ferrer (Lavalle 60), Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat (Joaquín V. González 2020), Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe (Salvador Civit 2250) y Parroquia Espíritu Santo (El Vergel 1150).
- Luján de Cuyo: Basílica Ntra. Sra. de Luján (Santa María de Oro 289), Parroquia San Francisco de Asís (La Estación S/N, Agrelo) y Santuario Ntra. Sra. de la Carrodilla (Carrodilla 11).
- Maipú: Parroquia María Madre de la Iglesia (Gabrielli 3389).
- San Martín: Parroquia Ntra. Sra. del Líbano (25 de Mayo 553), Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (9 de Julio 276) y Parroquia Inmaculada Concepción (Colón 143, Palmira).
- Rivadavia: Parroquia San Isidro Labrador (Mariano Moreno 20).
Fundación Puente Vincular
La Fundación Puente Vincular recibe donaciones de camperas en su sede de Rondeau 337, Ciudad de Mendoza. Además, todos los domingos realizan recorridas para distribuir viandas y sopa caliente. Para esas salidas necesitan cajas de sopa instantánea: tres por cada bidón que preparan, y llevan diez termos por recorrida. Contacto: 2616413390 o www.puentevincular.org.