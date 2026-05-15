Cómo afecta la gripe A H3N2 a los niños

Tras la confirmación de la circulación viral de la gripe A H3N2 subclado K en Mendoza, diferentes organismos comenzaron a reforzar las medidas de prevención para brindar un servicio médico acorde a la suba de casos en la provincia.

Verónica Del Negro, jefa de Epidemiología del Hospital Notti , habló con el programa “Libre de Humo” por MDZ Radio 105.5 FM , explicó los alcances de este virus y cómo puede impactar en los niños, además de brindar recomendaciones y advertencias para los padres.

“Lo que más estamos viendo es el síndrome gripal típico. La mayor cantidad de pacientes que se han internado en el Notti no tienen cuadros respiratorios bajos como una bronquitis o una neumonía; muchos tienen diarrea, vómitos tipo gastroenteritis. Sí se ven fiebres muy prolongadas y altas, que a los papás les cuesta un montón manejar el tema de la fiebre”, explicó la especialista.

A su vez, señaló que no se están viendo cuadros más complejos, pero sí una mayor cantidad de contagios y advirtió a los padres que la fiebre alta y el decaimiento son parte del cuadro: “El papá tiene que saber que la fiebre va a ser alta, que el chico va a estar decaído, no va a estar en regular estado general: no va a ser el niño de siempre que a veces cuando tiene un resfrío baja la fiebre y está jugando. Se va a quejar de dolor de cabeza, de dolor de cuerpo, pero es parte de este síndrome gripal que tarda en irse”.

En esa línea, explicó que la fiebre puede tardar hasta 7 días en irse, pero que más de 4 días requiere de una nueva consulta para descartar otras complicaciones: “Después del tercer o cuarto día de fiebre es como para consultar y ver que no haya una complicación. Pero los 3 primeros días uno espera que el cuadro quede así”.

El aumento de casos de los contagios de gripe hace reforzar las medidas de prevención. Foto: Imagen ilustrativa El aumento de los contagios de gripe A H3N2 obliga a reforzar las medidas de prevención. Imagen ilustrativa.

El aislamiento como forma de prevención

La jefa de Epidemiología explicó que se está observando un grado de contagio más alto que otras gripes que han circulado: “En números, en todo el mes de abril en el Notti, en pacientes internados, detectamos 20 casos de gripe A. En lo que va de mayo, estamos llegando a los 80 casos y todavía no termina el mes. En muy poquito tiempo hemos tenido muchísimos casos y estoy hablando de los casos que se internan”, ejemplificó.

Del Negro señaló que la gripe contagia entre 5 y 7 días desde que comienzan los síntomas: “Si el niño va enfermo al colegio, va a contagiar a todo el curso; si uno va enfermo a trabajar, va a contagiar rápidamente a todos sus compañeros de trabajo. En lo posible, hay que quedarse en la casa y no asistir a los lugares; y si no se puede, porque entendemos que a veces no se puede, volver a usar el barbijo que aprendimos a usar en la pandemia”.

Además, señaló que es muy importante evitar el contacto con pacientes de riesgo, como pueden ser adultos mayores, embarazadas o bebés recién nacidos y que si bien el registro de vacunación es llevado desde Provincia, las principales falencias en la cobertura se observa en niños mayores de 2 años con alguna patología, ya que en los menores de esa edad la cobertura es muy buena.

Cuándo acudir a la guardia

Por otro lado, Del Negro explicó que el Notti está trabajando “mucho, pero bien” y que si bien no está colapsado, si está operando a su capacidad máxima: “Como duran tantos días los síntomas, hay muchas consultas en la parte ambulatoria. No solamente la guardia del Notti: yo charlo con colegas que están en el centro de salud y también están llenos, están viendo pacientes todo el tiempo”.

En esa línea, marcó que hay entre 400 y 600 consultas dependiendo el día y que por momentos la espera ha llegado a las 6 horas de demora con códigos verdes de baja complejidad: “Lo que le pedimos a la población es que si su hijo tiene síntomas y hay que revisarlo y descartar otras cosas, no acudir inmediatamente a la guardia: tratar de hacer la búsqueda en el centro de salud, en su médico de cabecera o en algún consultorio de demanda espontánea, que en pediatría hay muchos”.

Además, agregó: “Si el chico tiene dificultad respiratoria, vómitos que no paran, mal estado general, eso sí es para ir a la guardia. Ese paciente va a ser atendido antes porque tiene más urgencia”.