La gripe A H3N2 ya circula en Mendoza: cuáles son los síntomas y cuándo consultar al médico

La gripe A (H3N2) subclado K , ya circula en la provincia. Según los últimos datos disponibles en el Boletín Epidemiológico Nacional, de los 25 casos registrados en Cuyo , 21 corresponden a Mendoza.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el número puede ser aún mayor, ya que no se testea a todas las personas que tienen gripe.

Andrea Falaschi , directora de Epidemiología de Mendoza, dialogó con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio, aseguró que ya comenzó la etapa de circulación viral y confirmó que el 70% de los casos son influenza.

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la "gripe K".

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la gripe K

"Ya entramos en la etapa de circulación viral a full, estamos teniendo afluencia de pacientes tanto en el sector ambulatorio como en la internación de virus respiratorios. Está circulando el subclado K, como era de esperarse", afirmó.

En relación a los casos confirmados por testeo, explicó que, "como en casi todos los brotes, comienza a circular en pediatría". En su mayoría son niños en edad escolar y adolescentes, aunque también hay pacientes adultos.

Más sobre la gripe A H3N2, subclado K

El neumonólogo Alejandro Chirino, advirtió que era esperable que la gripe A H3N2 empezara a circular de manera anticipada en Argentina, tal como sucedió en el hemisferio norte.

"Normalmente el pico de gripe suele observarse en los meses más fríos como son junio y julio, pero sabíamos que este año podía adelantarse, principalmente por los datos que teníamos de la temporada de gripe en el hemisferio norte, que estuvo marcada por la aparición del subclado K y que supuso una mayor tasa de contagios", explicó el especialista a MDZ.

Según mencionó, los casos comenzaron a incrementarse hace dos semanas, dato que luego fue confirmado por el Sistema Nacional de Vigilancia, donde los testeos muestran que la mayoría pertenecen al subclado K.

"Se trata de un subclado de aparición reciente por lo que la población no tiene la misma inmunidad que tenía para otras variantes que han circulado en temporadas anteriores. Si bien todos tenemos cierta memoria inmunológica contra virus de la gripe, año a año van cambiando y la aparición del subclado K fue posterior al inicio de la construcción de la vacuna de la temporada, por lo que las vacunas que está disponibles no tienen una protección específica contra este subclado", detalló Chirino.

La importancia de la vacunación

Si bien Chirino explicó que la vacuna no tiene protección específica contra el subclado K, resaltó que la vacunación es fundamental para evitar cuadros graves.

"Sabemos que las vacunas dan inmunidad contra los cuadros graves. Intentamos reducir el impacto en la población de riesgo. Por eso hay vacunar a la población lo antes posible", reforzó.

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe. Foto: Servicio de Información y Noticias Científicas Expertos llaman a los grupos de riesgo a vacunarse para evitar que la enfermedad avance a casos graves. Servicio de Información y Noticias Científicas

Quienes forman parte de los grupos de riesgo y deben vacunarse son:

Mayores de 65 años.

Personas que tengan una enfermedad crónica asociada o que tengan algún compromiso de su inmunidad.

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas o puérperas.

Quienes no posean la vacuna están a tiempo de hacerlo. Deben acercarse a cualquier vacunatorio, centro de salud u hospital y, si son de un grupo de riesgo, la vacuna es gratuita. Quienes ya se han vacunado no deben revacunarse, sino colocarse la vacuna del calendario actual

Síntomas y prevención de la gripe A H3N2

La gripe A H3N2 puede causar desde un cuadro leve como un resfrío a un cuadro más grave. Algunos de los síntomas puede ser los siguientes:

Fiebre alta

Mal estado general

Decaimiento extremo

Falta de aire

En caso de ser grupo de riesgo y presentar alguno de los síntomas mencionados, hay que consultar al médico. Ante cuadros más leves como congestión nasal, tos y afectación del estado general, los especialistas explicaron que no es necesaria la consulta médica, a menos que aparezcan señales de alarma como fiebre prolongada y persistente, falta de aire o decaimiento extremo.

"La gripe se transmite por vía aérea, mediante las gotitas que se esparcen con la tos, estornudos o al hablar. Estas quedan suspendidas en el aire y caen en la superficie", aclaró el neumonólogo.

Para disminuir los contagios, es clave el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos en aquellas personas con tos.