"Gripe K" en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo identificar a la influenza A H3N2

Luego de que se confirmaran los primeros tres casos de "gripe K" en Argentina, hay preocupación por los síntomas de este tipo de influenza A.

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la "gripe K".

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la "gripe K".

Después de que se enciendan las alarmas en Europa por la "gripe K", este subclado de la influenza A H3N2 llegó a la Argentina. El Instituto Malbrán confirmó tres casos en nuestro país y se encendieron las alarmas.

¿Qué es el H3N2?

El subtipo A/H3N2 es una variante del virus de la influenza A que se originó a partir de una evolución genética del H2N2. Su nombre técnico proviene de dos proteínas clave ubicadas en la superficie del virus:

  • H3 (Hemaglutinina tipo 3): Es la proteína encargada de que el virus se adhiera a las células del huésped.

  • N2 (Neuraminidasa tipo 2): Es la proteína que permite que las nuevas partículas virales se liberen de la célula infectada para propagar la infección.

Características biológicas

  • Genoma de ARN segmentado: Esta estructura le permite "intercambiar" piezas genéticas (reordenamiento), facilitando su evolución constante.

  • Transmisión: Se propaga rápidamente a través de microgotas respiratorias (estornudos, tos o habla).

  • Variantes Actuales: La OMS monitorea globalmente los clados dominantes, siendo actualmente el 3C.2a y el 3C.3a los de mayor circulación.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

Aunque los síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, la intensidad y la duración (especialmente la tos) suelen ser mucho mayores.

  • Fiebre súbita: Generalmente por encima de los 38°C.

  • Tos persistente: Una característica distintiva es la tos seca que puede durar hasta 3 semanas.

  • Agotamiento: Fatiga severa y debilidad que pueden incapacitar al paciente por varios días.

  • Malestar general: Dolores musculares intensos (mialgias), cefaleas y escalofríos.

  • Vías respiratorias: Dolor de garganta y congestión nasal.

Complicaciones y Factores de Riesgo

La mayoría de los pacientes superan la fase aguda en una semana, pero el H3N2 es conocido por provocar complicaciones graves si no se maneja adecuadamente.

  • Neumonía: Tanto viral como bacteriana secundaria.

  • Infecciones secundarias: En oídos y senos paranasales (sinusitis).

  • Descompensación de enfermedades previas: El virus puede agravar cuadros de asma, diabetes o insuficiencia cardíaca.

Grupos de mayor vulnerabilidad:

Debido a la respuesta inmunitaria o a la fragilidad fisiológica, los siguientes grupos deben extremar precauciones:

  • Adultos mayores: Personas de 65 años o más.

  • Niños pequeños: Menores de 5 años.

  • Embarazadas: Especialmente durante el segundo y tercer trimestre.

  • Pacientes crónicos: Personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas o trastornos del neurodesarrollo.

¿Cómo se diagnostica la "gripe K"?

Para un tratamiento eficaz, el diagnóstico temprano es fundamental. Los médicos suelen utilizar pruebas rápidas de antígenos o ensayos de PCR para confirmar la presencia del subtipo H3N2.

