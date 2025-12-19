"Gripe K" en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo identificar a la influenza A H3N2

Luego de que se confirmaran los primeros tres casos de "gripe K" en Argentina, hay preocupación por los síntomas de este tipo de influenza A.

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la "gripe K".

Después de que se enciendan las alarmas en Europa por la "gripe K", este subclado de la influenza A H3N2 llegó a la Argentina. El Instituto Malbrán confirmó tres casos en nuestro país y se encendieron las alarmas.

¿Qué es el H3N2? El subtipo A/H3N2 es una variante del virus de la influenza A que se originó a partir de una evolución genética del H2N2. Su nombre técnico proviene de dos proteínas clave ubicadas en la superficie del virus:

H3 (Hemaglutinina tipo 3): Es la proteína encargada de que el virus se adhiera a las células del huésped.

N2 (Neuraminidasa tipo 2): Es la proteína que permite que las nuevas partículas virales se liberen de la célula infectada para propagar la infección. Características biológicas Genoma de ARN segmentado: Esta estructura le permite "intercambiar" piezas genéticas (reordenamiento), facilitando su evolución constante.

Transmisión: Se propaga rápidamente a través de microgotas respiratorias (estornudos, tos o habla).

Variantes Actuales: La OMS monitorea globalmente los clados dominantes, siendo actualmente el 3C.2a y el 3C.3a los de mayor circulación. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2? Aunque los síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, la intensidad y la duración (especialmente la tos) suelen ser mucho mayores.

Fiebre súbita: Generalmente por encima de los 38°C .

Tos persistente: Una característica distintiva es la tos seca que puede durar hasta 3 semanas .

Agotamiento: Fatiga severa y debilidad que pueden incapacitar al paciente por varios días.

Malestar general: Dolores musculares intensos (mialgias), cefaleas y escalofríos.

Vías respiratorias: Dolor de garganta y congestión nasal. Complicaciones y Factores de Riesgo La mayoría de los pacientes superan la fase aguda en una semana, pero el H3N2 es conocido por provocar complicaciones graves si no se maneja adecuadamente.

Neumonía: Tanto viral como bacteriana secundaria.

Infecciones secundarias: En oídos y senos paranasales (sinusitis).

Descompensación de enfermedades previas: El virus puede agravar cuadros de asma, diabetes o insuficiencia cardíaca. Grupos de mayor vulnerabilidad: Debido a la respuesta inmunitaria o a la fragilidad fisiológica, los siguientes grupos deben extremar precauciones: