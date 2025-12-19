"Gripe K" en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo identificar a la influenza A H3N2
Luego de que se confirmaran los primeros tres casos de "gripe K" en Argentina, hay preocupación por los síntomas de este tipo de influenza A.
Después de que se enciendan las alarmas en Europa por la "gripe K", este subclado de la influenza A H3N2 llegó a la Argentina. El Instituto Malbrán confirmó tres casos en nuestro país y se encendieron las alarmas.
¿Qué es el H3N2?
El subtipo A/H3N2 es una variante del virus de la influenza A que se originó a partir de una evolución genética del H2N2. Su nombre técnico proviene de dos proteínas clave ubicadas en la superficie del virus:
H3 (Hemaglutinina tipo 3): Es la proteína encargada de que el virus se adhiera a las células del huésped.
N2 (Neuraminidasa tipo 2): Es la proteína que permite que las nuevas partículas virales se liberen de la célula infectada para propagar la infección.
Características biológicas
Genoma de ARN segmentado: Esta estructura le permite "intercambiar" piezas genéticas (reordenamiento), facilitando su evolución constante.
Transmisión: Se propaga rápidamente a través de microgotas respiratorias (estornudos, tos o habla).
Variantes Actuales: La OMS monitorea globalmente los clados dominantes, siendo actualmente el 3C.2a y el 3C.3a los de mayor circulación.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?
Aunque los síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, la intensidad y la duración (especialmente la tos) suelen ser mucho mayores.
Fiebre súbita: Generalmente por encima de los 38°C.
Tos persistente: Una característica distintiva es la tos seca que puede durar hasta 3 semanas.
Agotamiento: Fatiga severa y debilidad que pueden incapacitar al paciente por varios días.
Malestar general: Dolores musculares intensos (mialgias), cefaleas y escalofríos.
Vías respiratorias: Dolor de garganta y congestión nasal.
Complicaciones y Factores de Riesgo
La mayoría de los pacientes superan la fase aguda en una semana, pero el H3N2 es conocido por provocar complicaciones graves si no se maneja adecuadamente.
Neumonía: Tanto viral como bacteriana secundaria.
Infecciones secundarias: En oídos y senos paranasales (sinusitis).
Descompensación de enfermedades previas: El virus puede agravar cuadros de asma, diabetes o insuficiencia cardíaca.
Grupos de mayor vulnerabilidad:
Debido a la respuesta inmunitaria o a la fragilidad fisiológica, los siguientes grupos deben extremar precauciones:
Adultos mayores: Personas de 65 años o más.
Niños pequeños: Menores de 5 años.
Embarazadas: Especialmente durante el segundo y tercer trimestre.
Pacientes crónicos: Personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas o trastornos del neurodesarrollo.
¿Cómo se diagnostica la "gripe K"?
Para un tratamiento eficaz, el diagnóstico temprano es fundamental. Los médicos suelen utilizar pruebas rápidas de antígenos o ensayos de PCR para confirmar la presencia del subtipo H3N2.