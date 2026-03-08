Cómo estará el tiempo en Buenos Aires esta semana y qué provincias están bajo alerta por tormentas

Mientras el AMBA tendrá una jornada templada y sin lluvias, el SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en varias provincias del país.

El prónostico del clima anticipa un clima templado y baja probabilidad de lluvia esta semana en Buenos Aires.

Domingo nublado y templado en el AMBA De acuerdo con el pronóstico oficial, el domingo en el AMBA tendrá una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche la nubosidad aumentará y el cielo se presentará mayormente cubierto.

Cómo seguirá el clima durante la semana El pronóstico extendido del SMN anticipa condiciones mayormente estables durante los próximos días en el AMBA. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango templado, con mínimas entre 18°C y 21°C y máximas que oscilarán entre 24°C y 28°C.

La evolución térmica prevista es la siguiente:

Lunes: máxima de 24°C

máxima de 24°C Martes: máxima de 25°C

máxima de 25°C Miércoles a sábado: ascenso gradual de temperatura

ascenso gradual de temperatura Viernes: máxima estimada de 28°C La semana presentará nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvia. El día con mayor inestabilidad será el jueves, cuando se prevé una muy baja probabilidad de precipitaciones durante la jornada.