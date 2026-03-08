Cómo estará el tiempo en Buenos Aires esta semana y qué provincias están bajo alerta por tormentas
Mientras el AMBA tendrá una jornada templada y sin lluvias, el SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en varias provincias del país.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este domingo con cielo ligeramente nublado y temperaturas cercanas a los 20°C durante la mañana. Según el del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se mantendrá templada y sin precipitaciones, aunque en gran parte del país rigen alertas por tormentas.
Domingo nublado y templado en el AMBA
De acuerdo con el pronóstico oficial, el domingo en el AMBA tendrá una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche la nubosidad aumentará y el cielo se presentará mayormente cubierto.
Cómo seguirá el clima durante la semana
El pronóstico extendido del SMN anticipa condiciones mayormente estables durante los próximos días en el AMBA. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango templado, con mínimas entre 18°C y 21°C y máximas que oscilarán entre 24°C y 28°C.
La evolución térmica prevista es la siguiente:
- Lunes: máxima de 24°C
- Martes: máxima de 25°C
- Miércoles a sábado: ascenso gradual de temperatura
- Viernes: máxima estimada de 28°C
La semana presentará nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvia. El día con mayor inestabilidad será el jueves, cuando se prevé una muy baja probabilidad de precipitaciones durante la jornada.
Alertas por tormentas en gran parte del país
En paralelo a las condiciones más estables en el AMBA, el SMN advirtió que un amplio frente de tormenta afecta a más de la mitad del país. En este contexto, varias provincias se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, lo que implica fenómenos meteorológicos potencialmente fuertes. Las zonas alcanzadas por esta alerta incluyen:
- Río Negro
- Este de Neuquén
- Gran parte de La Pampa
- San Luis
- Sur y oeste de Córdoba