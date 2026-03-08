El pronóstico adelantó que gran parte del país espera fuertes tormentas con granizo: las provincias afectadas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo gran parte del país estará marcado por condiciones inestables, con tormentas que podrían intensificarse en varias regiones.

Las advertencias se dividen en alerta naranja y alerta amarilla, con lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes como principales fenómenos.

La alerta naranja alcanza a Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca. En estas provincias, el pronóstico anticipa tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos.

También podrían registrarse granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 50 y 90 mm, aunque podrían superarse de forma localizada .

Por su parte, la alerta amarilla rige para Chubut, Santa Cruz, el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Chaco y Formosa. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Ante este escenario, el pronóstico oficial recomienda mantenerse informado a través de los canales del SMN y extremar precauciones durante el desarrollo de las tormentas, especialmente en las zonas donde los fenómenos podrían alcanzar mayor intensidad.