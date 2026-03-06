¿Se suspende la Fiesta de la Vendimia por lluvia?

El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia peligra por pronóstico de mal tiempo para el sábado 7 de marzo a la noche. Las autoridades del Gobierno de Mendoza están esperando el parte de las 20 de Contingencias Climáticas y la opinión de Defensa Civil para decidir si el espectáculo a cielo abierto se realiza o se suspende.

A las 20, en el auditorio Ángel Bustelo, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, brindarán detalles sobre la realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, de acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico.

El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia es uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes del mundo.

Hasta esta mañana, la probabilidad de tormentas para el sábado a la noche era muy alta y las lluvias a de ayer obligaron a suspender el ensayo del espectáculo. "Se viene algo bastante complicado he estado viendo los mapas meteorológicos para mañana a la noche muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas sobre todo a partir de las 20 en la Ciudad de Mendoza y en la zona del teatro griego Frank Roimero. Por ahora, la situación es complicada para el Acto Central", dijo en MDZ Radio el meteorólogo Carlos Bustos.

"Mañana a la mañana igual mayormente nublado, posibilidad de lloviznas aisladas y la máxima de 27 grados. El domingo estará parcialmete nublado, se mantienen las lluvias pero tiende a mejorar para la noche", agregó con respecto a la pronóstico del fin de semana.

La Fiesta Nacional de la Vendimia se celebra desde 1936 y es una de las celebraciones de la cosecha más importantes del mundo y cada año convoca a miles de turistas que llegan a Mendoza para disfrutar de la cultura del vino, la música y el espectáculo artístico que distingue a la provincia.

Vía Blanca de las Reinas: desfile nocturno de las reinas departamentales en carrozas iluminadas que será este viernes por la noche en las calles de la Ciudad.

Carrusel: desfile diurno tradicional por las calles de Mendoza el sábado por la mañana.

Acto Central: espectáculo artístico con música, danza y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, el sábado por la noche.

via blanca-18 La Vía Blanca se realizará en la noche del viernes. Prensa Gobierno de Mendoza

Lluvia histórica en Mendoza

Este verano ha sido inusual en Mendoza y las lluvias han generado inundaciones, muertes y evacuados. El viernes 30 de enero, en plena siesta mendocina empezó a llover y parecía que no se iba a detener. En cuestión de minutos las calles de Mendoza se convirtieron en ríos y el agua siguió corriendo después de la lluvia. Fue una tormenta histórica: cayeron 53 milímetros, casi un cuarto de lo que llueve en todo el año.

En Las Heras, las casas a la orilla de la Costanera se anegaron, la calle Tiburcio Benegas de Godoy Cruz el agua llegó hasta el borde de los colchones de las camas, cerca del corredor del Oeste, a los vecinos les entró agua con lodo hasta los comedores y en distintos barrios detuvieron el ingreso del agua con secadores de piso y trapos.

En el centro las calles iban de orilla a orilla con agua, unos pocos centímetros más y entraban a los comercios de la zona. Los zanjones y canales que suelen estar secos se desbordaron. En Luján de Cuyo, la corriente arrastró al menos dos autos en la calle Anchorena, los autos de los empleados del Polo Judicial quedaron flotando en el estacionamiento de la calle Plantamura, los colectivos enfrentaron olas en las calles y algunos conductores quedaron a la deriva en los accesos a la Ciudad. Este escenario repleto de personas en la calle o en el teatro griego es uno de los escenarios que se busca evitar.