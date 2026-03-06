Confirmado: el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia se suspende por lluvia

Tras un largo análisis, se postergó el acto central de la Fiesta de la Vendimia y se hará el domingo. El show de Luciano Pereyra también se hará el domingo. Cuál es el plan de contingencia.

El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia es uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes del mundo.

El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia se suspendió por el pronóstico de lluvia. En realidad no se realizará el sábado y se posterga para el domingo. El pronóstico no es alentador porque siguen las altar probabilidades de lluvias y tormentas para el sábado a la noche por lo que

Las autoridades provinciales esperaron hasta último momento. Hay un plan de contingencias preparado. El Acto Central se hará el domingo y también el domingo se hará el show de Luciano Pereyra. La repetición del espectáculo de la Vendimia se hará el miércoles.

vendimia Acto central 2020 - 02.jpg El pronóstico de lluvias en el piedemonte pone en riesgo el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Archivo MDZ Pronóstico de lluvias para el Acto Central Hasta esta mañana, la probabilidad de tormentas para el sábado a la noche era muy alta y las lluvias a de ayer obligaron a suspender el ensayo del espectáculo. "Se viene algo bastante complicado. He estado viendo los mapas meteorológicos para mañana a la noche y es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas sobre todo a partir de las 20 en la Ciudad de Mendoza y en la zona del teatro griego Frank Romero", dijo en MDZ Radio el meteorólogo Carlos Bustos.

"Mañana a la mañana estará mayormente nublado, hay posibilidad de lloviznas aisladas y la máxima será de 27 grados. El domingo estará parcialmente nublado y se mantienen las lluvias pero tiende a mejorar para la noche", agregó con respecto a la pronóstico para el fin de semana.

Acto Central vendiimia 2020 - 34.jpg El Acto Central es un espectáculo a cielo abierto. Archivo MDZ La intención es postergar las actividades del domingo para el miércoles y mantener los shows de lunes y martes tal como están programados.