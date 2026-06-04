Insólito: la reina de la Vendimia de los Cerros 2026 recibió un importante premio

La reina de la Vendimia de los Cerros 2026 , Lourdes María Antonia Carrivale, recibió este martes un importante reconocimiento de cara al año de trabajo que tendrá por delante como representante de una de las fiestas populares más emblemáticas y originales de Mendoza.

Durante un emotivo acto, la empresa Cetrogar hizo entrega de un televisor LED a la soberana elegida por el voto popular, en una iniciativa impulsada junto a la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. La actividad contó con la presencia de Laura Beningazza, directora de Actividades Artísticas de la Subsecretaría de Cultura, además de integrantes de la organización de la Vendimia de los Cerros, quienes acompañaron a la flamante reina en este especial momento.

El reconocimiento también alcanzó a la virreina Yamila Baigorria. Ambas tendrán durante el próximo año la responsabilidad de representar y promover una celebración que se ha convertido en un símbolo de identidad para cientos de familias mendocinas que viven la Fiesta Nacional de la Vendimia desde los cerros que rodean el teatro griego Frank Romero Day.

La edición 2026 tuvo además un significado especial, ya que la Vendimia de los Cerros celebró su 11° aniversario, consolidándose como una de las expresiones culturales más auténticas surgidas de la comunidad mendocina.

La historia de esta particular celebración comenzó en 2015 gracias a la iniciativa de Victoria Herrera, una vecina de Maipú que, mientras compartía la espera del Acto Central junto a otras familias que acampaban en los cerros, decidió organizar una elección simbólica de reina utilizando bandas y cetros confeccionados de manera artesanal.

Lo que comenzó como una propuesta espontánea fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una fiesta reconocida dentro del calendario cultural provincial. Su impacto social incluso le valió reconocimiento legislativo.

Uno de los rasgos más distintivos de la Vendimia de los Cerros es que sus representantes son mujeres mayores de 40 años, elegidas directamente por el público, una característica que la diferencia de otras celebraciones vendimiales y que ha contribuido a fortalecer su identidad.