El impactante look de Sol Pérez para una nueva gala de Gran Hermano

Sol Pérez eligió un impecable conjunto blanco para una nueva gala de Gran Hermano, destacando un crop top con diez hileras de perlas. ¡Mirá!

Para una nueva emisión de Gran Hermano, Sol Pérez, que ya había sido reconocida con el Martín Fierro de Moda como "Mejor estilo panelista femenina", apostó esta vez por un conjunto total white impecable.

El outfit estuvo compuesto por un crop top sin mangas con cuello alto y una abertura central en el escote, que llevó junto a una falda larga de silueta al cuerpo con drapeado en la cadera.

Sin embargo, lo que realmente se llevó todas las miradas fue el detalle del top con diez hileras de perlas blancas que adornaban el recorte de un extremo al otro, que elevó el look a otro nivel.

Como es habitual, sus estilistas de confianza estuvieron a cargo de cada detalle. Camilo Duranm trabajó el cabello con un peinado suelto y lacio, raya al medio y extensiones, mientras que Alan Elizalde se encargó del maquillaje, dándole un delineado cat eye, sombras oscuras, máscara de pestañas, contorno y labial nude.