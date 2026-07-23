Argentina celebra el Día Nacional del Payador: un legado cultural

Cada 23 de julio en la Argentina se celebra el Día Nacional del Payador, en homenaje a la histórica payada ocurrida en 1884 entre el argentino Gabino Ezeiza y el oriental Juan Nava, un duelo cantado que tuvo lugar en el Teatro de pelota de la ciudad de Montevideo, Uruguay, y que marcó un hito en la historia de este género poético-musical donde el cantor improvisa versos acompañado de su guitarra.

La efeméride, que fue declarada oficialmente en Argentina en 1992 mediante la Ley 14.120, consolidó el reconocimiento a una de las expresiones más auténticas y tradicionales de la cultura gauchesca y rioplatense, y celebra el arte de la payada, que consiste en expresar pensamientos en forma de canto improvisado, siguiendo una estructura de rimas que desafía la agilidad mental y la destreza poética de quienes lo practican.

La payada y el famoso contrapunto El contrapunto entre Ezeiza y Nava, que terminó con el triunfo del argentino, quien deleitó al público improvisando lo que luego se conocería como el "Saludo a Paysandú", es recordado como uno de los momentos más emblemáticos de la tradición payadoresca, y su legado sigue vivo en las peñas y festivales de todo el país, donde los payadores continúan desafiándose en versos improvisados que mantienen viva una tradición que es parte fundamental de la identidad cultural argentina.

La fecha conmemora el contrapunto de 1884 en Montevideo, donde el argentino Ezeiza triunfó con su "Saludo a Paysandú". La payada, cuando se realiza a dúo, se denomina "contrapunto" y toma la forma de un duelo, donde cada payador debe responder cantando las preguntas de su contrincante para luego pasar a preguntar, en un ejercicio de ingenio y creatividad que requiere no solo de un dominio de la métrica y la rima, sino también de un conocimiento profundo de la tradición oral y de la cultura gauchesca.