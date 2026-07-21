Chachingo Fábrica presenta una nueva edición de la Peña en la Fábrica por el Día del Patrón Santiago

Este 25 de julio, Chachingo Fábrica invita a vivir una nueva edición de Peña en la Fábrica, un evento para celebrar el Día del Patrón Santiago.

Chachingo Fábrica te invita a vivir Peña en la Fábrica, un evento de para celebrar el Día del Patrón Santiago.

Este 25 de julio, Chachingo Fábrica invita a vivir una nueva edición de Peña en la Fábrica, una propuesta que combina gastronomía tradicional, música en vivo y el espíritu de nuestras raíces para celebrar el Día del Patrón Santiago.

Chachingo, música y gastronomía La jornada se desarrollará de 12:00 a 18:00 horas en Videla Aranda 7100, Maipú, donde todo el predio se transformará en un gran espacio para disfrutar en familia o con amigos, rodeados de buena comida, folklore y el inconfundible ambiente de Chachingo.

La propuesta gastronómica incluye un menú completo servido por etapas. Como bienvenida, los asistentes disfrutarán de pastelitos fritos y una porción individual de locro. Luego llegará la parrillada con chorizo, morcilla y pollo, seguida del vacío colgado a la jaula, acompañado por ensalada mixta y papas fritas. El cierre será con un clásico flan con dulce de leche y crema.

La experiencia incluye además una botella de vino cada dos personas, para acompañar el almuerzo y completar una propuesta pensada para compartir.

La propuesta gastronómica incluye un menú completo servido por etapas, con locro y pastelitos fritos. Durante toda la jornada, la música será protagonista con un show de folklore en vivo, creando el marco ideal para celebrar una fecha tan representativa de nuestra tradición.