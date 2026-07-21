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Chachingo Fábrica presenta una nueva edición de la Peña en la Fábrica por el Día del Patrón Santiago
Este 25 de julio, Chachingo Fábrica invita a vivir una nueva edición de Peña en la Fábrica, un evento para celebrar el Día del Patrón Santiago.
Este 25 de julio, Chachingo Fábrica invita a vivir una nueva edición de Peña en la Fábrica, una propuesta que combina gastronomía tradicional, música en vivo y el espíritu de nuestras raíces para celebrar el Día del Patrón Santiago.
Chachingo, música y gastronomía
La jornada se desarrollará de 12:00 a 18:00 horas en Videla Aranda 7100, Maipú, donde todo el predio se transformará en un gran espacio para disfrutar en familia o con amigos, rodeados de buena comida, folklore y el inconfundible ambiente de Chachingo.
La propuesta gastronómica incluye un menú completo servido por etapas. Como bienvenida, los asistentes disfrutarán de pastelitos fritos y una porción individual de locro. Luego llegará la parrillada con chorizo, morcilla y pollo, seguida del vacío colgado a la jaula, acompañado por ensalada mixta y papas fritas. El cierre será con un clásico flan con dulce de leche y crema.
La experiencia incluye además una botella de vino cada dos personas, para acompañar el almuerzo y completar una propuesta pensada para compartir.
Durante toda la jornada, la música será protagonista con un show de folklore en vivo, creando el marco ideal para celebrar una fecha tan representativa de nuestra tradición.
Con un valor de $38.000 por persona, Peña en la Fábrica ofrece una experiencia que reúne los sabores típicos de la cocina argentina, vinos, música y un ambiente único para disfrutar de una verdadera fiesta criolla.
Reservá tu lugar
Reservas: 2613 411729
Chachingo Fábrica
Videla Aranda 7100, Maipú.