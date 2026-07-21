Una gigante minera de la India puso los ojos en Mendoza: así fue el encuentro con Cornejo

El interés internacional por Mendoza sumó un capítulo con peso propio. El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Casa de Gobierno a una comitiva de NMDC Limited (National Mineral Development Corporation), la mayor empresa minera de la India y una de las compañías más relevantes del continente asiático en ese rubro. El objetivo del encuentro fue explorar de cerca las posibilidades que ofrece la provincia tanto en minería como en energía, dos áreas que el Ejecutivo viene empujando como ejes de una futura diversificación productiva.

Durante la jornada de trabajo, los visitantes recorrieron en detalle la propuesta de Malargüe Distrito Minero Occidental, una zona que abarca unos 20.000 kilómetros cuadrados y 703.000 hectáreas con condiciones geológicas favorables para la exploración de cobre y de otros minerales considerados clave para la transición energética global. La delegación también pidió precisiones puntuales sobre distintos proyectos que se están gestando en ese territorio, además de interiorizarse sobre otras líneas vinculadas a energía y recursos estratégicos que impulsa el Gobierno provincial.

Del lado mendocino participaron, junto al mandatario, funcionarios del área de Energía y Minería y de Relaciones Institucionales, entre ellos Manuel Sánchez Bandini, Jerónimo Shantal, José María Videla Sáenz, Sebastián Piña y Fernanda Sabadín. Por parte de la empresa asiática llegaron directivos de finanzas y minería de su división global, acompañados por un representante de la Embajada de la India en Argentina, en lo que se planteó como un primer acercamiento formal entre ambas partes.

Alfredo Cornejo La palabra de Cornejo En sus declaraciones, Cornejo subrayó el esfuerzo de la gestión provincial para consolidar una actividad que, según remarcó, la provincia históricamente no explotaba pese a su enorme potencial, poniendo el acento en el cuidado ambiental como condición del desarrollo minero. También insistió en la necesidad de ofrecer reglas estables a quienes evalúan desembarcar con inversiones, mencionando la agilidad del código de procedimientos provincial y la seguridad jurídica que brindan los proyectos ya aprobados por la Legislatura, un resguardo pensado para sostenerse más allá de los cambios de gestión.

Por su parte, el subsecretario Sánchez Bandini puso el foco en la matriz energética mendocina, cada vez más orientada a fuentes renovables gracias al histórico aporte hidroeléctrico y a los nuevos proyectos incorporados en los últimos años. Ese perfil energético, explicó, le da al cobre producido en la provincia una ventaja competitiva concreta en los mercados internacionales, donde el menor impacto de carbono empieza a pesar cada vez más a la hora de definir negocios.