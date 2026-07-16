Se actualizó el LinkedIn radical: Cornejo creó dos nuevos cargos para ex legisladores

El Gobierno de Mendoza sigue sumando a sus filas a ex legisladores radicales tras la finalización de sus mandatos. Este jueves se oficializaron los nombramientos del ex senador Alejandro Diumenjo y de la ex diputada Flavia Dalmau como asesores en el Poder Ejecutivo, en dos cargos que fueron creados por el gobernador Alfredo Cornejo.

El 1º de mayo pasado se renovaron las bancas en la Legislatura provincial y varios de los legisladores que concluyeron su mandato quedaron con un futuro laboral incierto.

Sin embargo, varios ex integrantes de la bancada oficialista continuaron en la función pública pasando a ocupar puestos de asesores en el Poder Ejecutivo por decisión del gobernador.

A través del decreto Nº 1009, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo creó dos cargos de Clase 075, entre los puestos más altos del escalafón de funcionarios públicos, para designar a dos ex legisladores radicales

Es el caso del ex senador Alejandro Diumenjo que finalizó su mandato el pasado 30 de abril. Se trata de un dirigente radical perteneciente al sector que conduce el senador nacional Rodolfo Suarez y fue presidente de la bancada de Cambia Mendoza.

En tanto, el mandatario provincial también designó a la ex diputada provincial de la UCR, Flavia Dalmau, en un nuevo cargo creado.

La ex legisladora oriunda de Tunuyán es recordada por protagonizar dos incidentes viales en 2023. A comienzos de ese año dio positivo en un control de alcoholemia y luego del hecho trascendió una insólita excusa de su parte. “Se me complicó la vida por un asado”, dijo en esa oportunidad. En tanto, a finales de año también estuvo involucrada en un accidente de tránsito tras embestir con el vehículo que iba manejando a una pareja que se trasladaba en una motocicleta, en el departamento del Valle de Uco.

Tanto Diumenjo como Dalmau pasaron a ocupar puestos de asesores en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. La fecha del nombramiento efectivo fue el pasado 22 de mayo, cuando fue firmado el decreto del gobernador ratificando los dos nombramientos.