Cornejo confirmó la llegada de un nuevo lote de medicamentos comprados a India

El gobernador destacó que la operación le permitió ahorrar un 80% al Estado provincial, en relación a los precios del mercado local.

El gobernador Alfredo Cornejo cofnirmó la llegada de un nuevo cargamento de medicamentos que la provincia importó.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la llegada a Mendoza de un nuevo cargamento de medicamentos importados directamente desde India. El mandatario provincial resaltó que esta operatoria le permitió ahorrar un 80% en la compra, respecto a los precios del mercado local.

Se trata de fármacos destinados a tratamientos oncológicos y reumatológicos que fueron comprados directamente a la India por el Gobierno de Mendoza y que permitirán garantizar tratamientos durante un año entero.

“Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los tratamientos durante los próximos 12 meses y lograr un ahorro cercano al 80% respecto de los precios del mercado local”, precisó Cornejo esta mañana a través de un mensaje en sus redes sociales.

El gobernador destacó que “la salud también se fortalece gestionando con eficiencia. Reducir costos sin resignar calidad nos permite garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad y hacer un uso responsable de los recursos públicos”.

Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los… pic.twitter.com/dIsSucvcA9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 13, 2026 Importación de medicamentos indios Esta operatoria del Gobierno provincial se suma a otras compras directas de medicamentos a la India, las cuales comenzaron entre finales de 2024 y comienzos de 2025.