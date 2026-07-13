Cornejo confirmó la llegada de un nuevo lote de medicamentos comprados a India
El gobernador destacó que la operación le permitió ahorrar un 80% al Estado provincial, en relación a los precios del mercado local.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la llegada a Mendoza de un nuevo cargamento de medicamentos importados directamente desde India. El mandatario provincial resaltó que esta operatoria le permitió ahorrar un 80% en la compra, respecto a los precios del mercado local.
Se trata de fármacos destinados a tratamientos oncológicos y reumatológicos que fueron comprados directamente a la India por el Gobierno de Mendoza y que permitirán garantizar tratamientos durante un año entero.
“Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los tratamientos durante los próximos 12 meses y lograr un ahorro cercano al 80% respecto de los precios del mercado local”, precisó Cornejo esta mañana a través de un mensaje en sus redes sociales.
El gobernador destacó que “la salud también se fortalece gestionando con eficiencia. Reducir costos sin resignar calidad nos permite garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad y hacer un uso responsable de los recursos públicos”.
Importación de medicamentos indios
Esta operatoria del Gobierno provincial se suma a otras compras directas de medicamentos a la India, las cuales comenzaron entre finales de 2024 y comienzos de 2025.
El objetivo de esta iniciativa es adquirir fármacos a precios significativamente inferiores a los del mercado local. El ahorro para las arcas públicas oscila entre el 40% y el 80% dependiendo el tipo de medicamento a adquirir.
En los últimos años el Ministerio de Salud y Deportes avanzó con negociaciones para este tipo de importaciones tanto desde India como desde otros países, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).