Cornejo viajó a Tucumán y se sumó a la foto de gobernadores con Javier Milei

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán. Estuvo acompañado por más de 10 gobernadores, entre los que se encontró el mandatario mendocino Alfredo Cornejo .

“En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente Javier Milei y gobernadores de distintas provincias”, expresó Cornejo a través de sus redes sociales.

El mandatario provincial viajó a Tucumán este miércoles por la tarde para sumarse al tradicional evento que se realiza todos los años frente a la Casa Histórica en la que se proclamó la declaración de independencia de Argentina en 1816.

“Conmemoramos una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de trabajar por un país con instituciones sólidas, previsibilidad y un futuro de crecimiento para todos”, manifestó Cornejo.

Entre los presentes se encontraban además del mendocino los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). También dijo presente la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

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El presidente Javier Milei dio un discurso en el que repasó los hitos de su gestión y puso especial énfasis en renovar el compromiso del Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán hace dos años.

Milei convocó a los gobernadores a ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo y recordó los puntos de ese acuerdo político. En esa línea, mencionó los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió avanzar en un nuevo pacto.

En ese sentido, focalizó en tres propuestas legislativas que serán priorizadas por el oficialismo. La modificación del régimen de zona fría; la extensión universal de la ley de inocencia fiscal; y la reforma política, con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).