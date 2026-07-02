Argentina Metals formalizó su participación en la Bolsa de Toronto

Con la presencia de Alfredo Cornejo, la compañía con proyectos de exploración en Mendoza Argentina Metals, hizo su presentación en la Bolsa de Toronto en el marco del evento Mines & Wines.

Referentes mineros oprimieron el botón para formalizar el ingreso de Argentina Metals a la Bolsa de Toronto.

Este jueves, la empresa Argentina Metals Corp. realizó su presentación en la Bolsa de Valores de Toronto, en el marco del evento minero Mines & Wines realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza. De la ceremonia participó el gobernador Alfredo Cornejo, quien se refirió a la actividad en la provincia.

La compañía comenzará a cotizar durante los próximos días en la Bolsa de Toronto, el principal mercado de financiamiento internacional para empresas de exploración minera, convirtiéndose en la pionera en este tipo de acciones a nivel global. Días atrás, también habían confirmado su presencia en la Bolsa de Frankfurt.

Durante el encuentro también se presentó una nueva herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andescrowd junto con Banco Supervielle, orientada al ecosistema de proveedores mineros: la empresa buscará que pequeñas y medianas empresas transformen los instrumentos que formalizan la relación comercial con las compañías mineras en herramientas que faciliten el acceso al crédito.

El gobernador habló durante la presentación de Argentina Metals Corp. en la Bolsa de Toronto. Durante su discurso, Cornejo destacó “el click hecho para encender el motor de la minería” y se refirió a las iniciativas mineras aprobadas en la Legislatura con el acompañamiento tanto del oficialismo como de sus aliados e incluso integrantes de la oposición.

Además, sostuvo que la minería es una actividad “para tener paciencia” y que la decisión política y las medidas tomadas fueron fundamentales para poder dar pasos como el conseguido por Argentina Metals.