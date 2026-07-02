Argentina Metals formalizó su participación en la Bolsa de Toronto
Con la presencia de Alfredo Cornejo, la compañía con proyectos de exploración en Mendoza Argentina Metals, hizo su presentación en la Bolsa de Toronto en el marco del evento Mines & Wines.
Este jueves, la empresa Argentina Metals Corp. realizó su presentación en la Bolsa de Valores de Toronto, en el marco del evento minero Mines & Wines realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza. De la ceremonia participó el gobernador Alfredo Cornejo, quien se refirió a la actividad en la provincia.
La compañía comenzará a cotizar durante los próximos días en la Bolsa de Toronto, el principal mercado de financiamiento internacional para empresas de exploración minera, convirtiéndose en la pionera en este tipo de acciones a nivel global. Días atrás, también habían confirmado su presencia en la Bolsa de Frankfurt.
Durante el encuentro también se presentó una nueva herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andescrowd junto con Banco Supervielle, orientada al ecosistema de proveedores mineros: la empresa buscará que pequeñas y medianas empresas transformen los instrumentos que formalizan la relación comercial con las compañías mineras en herramientas que faciliten el acceso al crédito.
Durante su discurso, Cornejo destacó “el click hecho para encender el motor de la minería” y se refirió a las iniciativas mineras aprobadas en la Legislatura con el acompañamiento tanto del oficialismo como de sus aliados e incluso integrantes de la oposición.
Además, sostuvo que la minería es una actividad “para tener paciencia” y que la decisión política y las medidas tomadas fueron fundamentales para poder dar pasos como el conseguido por Argentina Metals.
Del evento también participaron la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; Santiago Perez Araujo, Director de la BCM, Guillaume Légaré, Head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange; y Raymond D. Harari, CEO de Argentina Metals Corp, además de empresarios, inversores y referentes del sector minero y financiero de Mendoza.
Argentina Metals Corp. cotiza en bolsa
Un nutrido grupo de personas realizó la cuenta regresiva correspondiente y, cuando el Head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange Guillaume Légaré dio el ok, oprimieron el botón para formalizar el ingreso de la compañía en la Bolsa de Valores de Toronto.
Argentina Metals Corp posee 146.700 hectáreas distribuidas en 26 proyectos, todos de su propiedad al 100% y sin regalías privadas, derechos sobre la producción neta, derechos de recompra ni obligaciones de participación.
Hace algunos días, la compañía también anunció el comienzo de sus operaciones en la Bolsa de Frankfurt, otro de los mercados más importantes en cuanto a la inversión de capitales para los proyectos mineros.