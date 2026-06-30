Minera de Mendoza comenzó a cotizar acciones en la Bolsa de Frankfurt

Argentina Metals Corp. es una empresa canadiense de exploración de cobre centrada como muy activa en rol de minera en la provincia de Mendoza con 26 proyectos en la industria, actualmente, los que aproximadamente se distribuyen en 146.700 hectáreas: todas de su propiedad.

Argentina Metals Corp. hace pocos días ingresó a nueva etapa bursátil cotizando sus acciones en la Bolsa de Frankfurt. Argentina Metals Corp. hace pocos días ingresó a nueva etapa bursátil cotizando sus acciones en la Bolsa de Frankfurt.

Raymond Harari es el CEO de la minera de Canadá. No obstante, el ejecutivo nació en Panamá y maneja perfectamente el español, según la comunicación electrónica mantenida.

Harari muy en breve estará en Mendoza y aquí repasa los temas que concentran este viaje de negocios (nunca mejor dicho).

Para la empresa la salida a cotización en la Bolsa de Frankfurt marca un hito importante.

Minería de cobre en Mendoza: mapeo de la realidad de la empresa Argentina Metals.

Explican que es "una de las plataformas de negociación bursátil más grandes del mundo por volumen de operaciones y sirve como puerta de entrada a uno de los grupos de inversores mineros y de recursos naturales más importantes de Europa".

Titus Gebel, Presidente de Argentina Metals Corp., añade más información: "Como empresario alemán y cofundador de Deutsche Rohstoff AG, empresa cotizada en Frankfurt y una de las compañías de recursos naturales cotizadas más exitosas de Alemania, reconozco la importancia del acceso a los mercados de capitales europeos y el valor de una base de accionistas internacional diversificada".

La minera con este paso pretende máxima visibilidad corporativa en Alemania y ser atractiva para la comunidad inversora de toda Europa.

No evitan añadir el impacto positivo que implica "mejorar la liquidez de las acciones y respaldar la estrategia de crecimiento, a largo plazo".

Titus Gebel, el presidente de la empresa canadiense Argentina Metals Corp , con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Minería

Argentina Metals Corp. posee 146.700 hectáreas distribuidas en 26 proyectos, todos de su propiedad al 100% y sin regalías privadas, derechos sobre la producción neta, derechos de recompra ni obligaciones de participación.

La minera es dueña de todo en Mendoza y está obligada a cumplir con las regalías pagaderas a la provincia de Mendoza. La minera es dueña de todo en Mendoza y está obligada a cumplir con las regalías pagaderas a la provincia de Mendoza.

En su web son muy elocuentes acerca de la nueva realidad económica de la provincia. Allí afirman, en modo público, que "durante 30 años, obstáculos políticos y legales mantuvieron a Mendoza prácticamente cerrada a la minería".

Y estiman que "esa era está llegando a su fin (...) El gobierno provincial brinda un apoyo tan sólido que ha creado una agencia estatal, Impulsa Mendoza, para financiar evaluaciones de impacto ambiental para empresas de exploración y desarrollo, comenzando en el Distrito Minero Malargüe Occidental, donde opera Argentina Metals".

Minería de cobre

La primera transacción pública de la compañía tuvo lugar hace menos de un año: noviembre de 2025.

Argentina Metals anunció la adquisición de Las Estrellas (hoy su proycto isignia), Zascar, Vecindario y La Herradura: cuatro propiedades en Mendoza, negociadas con Apeleg.

Este paquete marcó tanto la llegada formal de la compañía a la provincia como el inicio de su estrategia de consolidación territorial.

Pero los analistas de laindustria afirman que el paso más significativo de la minera se produjo en enero de 2026. Momento en que Argentina Metals adquirió el llamado "Portafolio Mendoza" de Mirasol Resources. La operación incorporó 14 propiedades para los canadienses.

En proyecto Las Estrellas, según sus nuevos propietarios, "los trabajos de exploración iniciales realizados en diciembre de 2025 identificaron una extensa área ocupada por rocas volcánicas de composición andesítico-basáltica. Se realizaron mapeos geológicos, magnetometría terrestre y muestreo en toda el área de la propiedad".

Hace menos de una semana la empresa reveló que Enrique Reichhard era su nuevo Vicepresidente de Exploración. Se trata de un geólogo chileno-alemán con más de 45 años de experiencia en exploración y desarrollo minero en Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Sudáfrica.

Ha ocupado altos cargos directivos, incluyendo Director y Presidente de Codelco Do Brasil Mineração, Gerente Nacional y Director de Billiton Ecuador, y Gerente General y Director de Minera Teck Chile.

Raymond Harari

La reciente noticia sobre el ingreso de la empresa a la Bolsa de Frankfurt, sin embargo, no contempla una nueva información. Esta duerme bajo siete llaves, aunque será liberada en las próximas horas, según dijeron las fuentes.

Educado como si fuera británico, insistí en conocer una pequeña cuota de información sobre la minera con protagonismo en Mendoza. Lo expresé anteel CEO de Argentina Metals, Raymond Harari. Más educado aún él, no cedió.

Y hasta ofreció una explicación razonable y convincente. Y hasta ofreció una explicación razonable y convincente.

Argumentó en clave diplomática: "Debido a que somos una empresa pública, debemos garantizar la simetría de información para todos los interesados, por lo que no me es posible revelar detalles adicionales en este momento. Mañana podrá acceder a la noticia junto con el resto del público".

La esgrima entablada aseguró un reportaje inminente. Y el señor Harari en todo momento me pareció un hombre de palabra y de muy buenas.