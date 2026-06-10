Minería: una empresa con presencia en Malargüe comenzará a cotizar en los mercados financieros

La firma de minería Argentina Metals Corp., que apunta a la exploración de cobre, recibió la autorización para cotizar en la TSX Venture Exchange.

La empresa con presencia exploratoria en la minería de Malargüe comenzará a operar en la bolsa.

En los últimos días, la empresa minera dedicada a la exploración de cobre en Malargüe Distrito Minero Occidental Argentina Metals Corp. recibió la aprobación condicional para comenzar a cotizar sus acciones en la TSX Venture Exchange, uno de los principales mercados internacionales para empresas abocadas a la minería en su etapa de exploración y desarrollo.

“La incorporación de Argentina Metals a la TSX Venture Exchange demuestra el creciente interés de los inversores por los proyectos de cobre de la provincia y refleja con hechos concretos el resultado de la estrategia de posicionamiento internacional que viene liderando Impulsa Mendoza a través de la plataforma Andean Bridge”, expresó en su cuenta de X el gobernador, Alfredo Cornejo.

Andean Bridge se ha consolidado como una plataforma de articulación destinada a conectar oportunidades de inversión, conocimiento especializado y fuentes de financiamiento entre América Latina y los principales mercados globales de capitales. Es en ese marco que Mendoza se presenta como un actor relevante dentro del escenario.

Latorre minera bolsa de valores La empresa de minería tendrá la posibilidad de cotizar en la TSX Venture Exchange. Impulsa Mendoza. Desde la empresa esperan que el inicio de las operaciones se den cerca del 15 de junio, aunque el ingreso definitivo quedará supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones técnicas y la aceptación final por parte de las autoridades de la TSXV.

La presencia de Mendoza en la minería internacional La incorporación de Argentina Metals a la TSX Venture Exchange es uno de los avances que vincula a Mendoza con la industria minera a nivel internacional.