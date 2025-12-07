La empresa con más DIAs en Mendoza avanza en un acuerdo y se abre un nuevo frente exploratorio en San Rafael

Apeleg, la empresa con más declaraciones de impacto ambiental aprobadas en Mendoza , concretó una alianza con un inversor, mientras otros dos proyectos de cobre y polimetálicos comenzaron su evaluación ambiental.

La Asociación Civil APELEG informó que en el transcurso del mes de noviembre firmó acuerdos laborales aliándose con Argentina Metals Corp. en representación del grupo inversor Aumontis Holding AG.

Mediante este acuerdo se negociaron los cateos de las propiedades Vecindario Zascar , Las Estrellas y La Herradura . APELEG destacó que el convenio se enmarca en una política de minería sustentable y sostenible , orientada al desarrollo responsable de los recursos minerales.

Los cateos Vecindario, La Herradura y Las Estrellas se ubican en el Departamento de Malargüe , en Mendoza, y forman parte de los proyectos de exploración incluidos en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

Vecindario es un proyecto que se ubica pegado a la frontera con Chile y La Herradura es contiguo a este. Las Estrellas se ubica inmediatamente al norte de El Perdido, el proyecto que más avance tiene en el distrito y que está en proceso de construcción del camino para poder ingresar la maquinaria necesaria para hacer los primeros sondeos de MDMO.

Es relevante destacar que Apeleg S.A., la entidad con la que se vinculan estas propiedades, posee 19 proyectos dentro de la etapa MDMO I, lo que la posiciona como la empresa con la mayor cantidad de proyectos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de exploración aprobadas en Mendoza.

exploracion malargue

Nuevos proyectos en evaluación ambiental en San Rafael

En tanto, ya por fuera del distrito minero, se abrió simultáneamente la evaluación ambiental para dos proyectos de exploración en el departamento de San Rafael. Ambos proyectos, impulsados por la compañía Ingeniería Multipiping, se enfocan en yacimientos que prometen cobre y una mineralización polimetálica.

La Dirección de Minería (DM) y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) emitieron la resolución que formaliza el inicio del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) para las iniciativas denominadas Camila y María Elsa.

El proyecto Camila concentra sus esfuerzos en la búsqueda de cobre y se ubica en el Distrito N°1 "El Sosneado". El informe destaca la inexistencia de cuerpos de agua en el área específica de prospección. Por su parte, el proyecto María Elsa presenta una mayor complejidad mineralógica al contener elementos como Plata (Ag), Plomo (Pb) y Zinc (Zn), junto a Cobre (Cu). Este yacimiento se sitúa en el Distrito N°13 "La Pintada", paraje El Infiernillo. El área posee antecedentes de laboreos mineros del siglo XIX, cuyos desechos pasados constituyen hoy pasivos ambientales mineros (PAM) que la evaluación debe abordar.

La continuidad de ambos proyectos, claves para la expansión minera en el sur mendocino, dependerá de la calidad y los resultados de los análisis técnicos y sectoriales, incluyendo el dictamen de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI).