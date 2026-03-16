Por qué los empresarios aseguran que este año será de despliegue minero en Mendoza

La minería fue uno de los ejes centrales de la cumbre empresaria más importante de Mendoza . La actividad despierta un gran entusiasmo en el empresariado local y esperan un gran despliegue, con la inversión como uno de los ejes principales a trabajar ante la proliferación de desarrollos.

Fue el Foro de Inversiones & Negocios 2026 donde el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ) y el Gobierno de Mendoza propusieron que este es un “Nuevo tiempo para confiar y crecer”. En ese marco, entienden que la minería es uno de los sectores que mayores perspectivas de crecimiento ofrece hoy.

Prueba de eso fue que, en la mesa de inversión y negocios específica para el sector, varios participantes recordaron cuando dos o tres años atrás apenas había una decena de personas, mientras ahora hubo gente de pie escuchando las disertaciones.

Pablo Puerino, miembro del CEM y presidente de la Fundación Plan Pilares, señaló que en otras PDAC -la feria minera más importante, que se realizó esta semana en Canadá- los mendocinos fueron a hacer un “lindo ruido”, mientras que este año pudieron mostrar muchas realidades.

Reforzó que 2026 y 2027 serán años de avanzar en muchos proyectos en particular, buscando financiamiento en organismos internacionales e invitó a los miembros de la comunidad local a sumarse y aportar.

En la misma línea de analizar la evolución en el tiempo, Gustavo Rivarola, gerente de Plan Pilares, recordó que, en el Foro 2025, hubo dos avances para mostrar: la aprobación del Código de Procedimiento Minero, y de los 34 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 1.

En cambio, este año se suman: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de MDMO 2 (con 27 proyectos más); la presentación de MDMO 3 (con 71 adicionales); la ley de regalías mineras; la creación del fondo de compensación ambiental; la conformación de las UGA (Unidad de Gestión Ambiental) para PSJ y MDMO 3; y el lanzamiento del hub financiero regional Andean Bridge.

El subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Manuel Sánchez Bandini, señaló que el Plan Pilares -esa hoja de ruta diseñada por el sector público y privado en conjunto para impulsar una minería moderna, sostenible y de triple impacto- es importante, porque las gestiones cambian y el desarrollo de la actividad debe ser una política de Estado.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, mencionó algunos factores que hacen atractiva la inversión en minería en Mendoza -como la baja altitud de algunos proyectos y el corredor biocéanico- y detalló que han implementado la descarga gratuita de la información catastral minera y el acceso a una publicación online de normativa, formularios y estructura tributaria para facilitar la búsqueda de información.

Reconocidos referentes disertaron en el panel de Minería

Pasar a la acción en la minería

Sofía Raich, responsable de Gestión de Proyectos de Impulsa Mendoza, planteó que es momento de pasar del posicionamiento de Mendoza como una provincia minera a la acción, lo que implica acelerar la exploración y facilitar el acceso a capitales para que esos proyectos puedan desarrollarse.

El panel “De la geología al capital: por qué hoy Mendoza es una oportunidad de inversión” mostró que ese camino ya se está recorriendo. Después de un repaso del potencial geológico de la provincia, que comparte diversas franjas metalogénicas con las grandes minas en Chile, se conocieron algunas iniciativas privadas.

Ignacio Nantes y Matías Lara, socios en TCA Tanoira Cassagne, contaron que han creado un fondo común de inversión cerrado para la minería, que está esperando la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Nantes explicó que, a diferencia de los fondos abiertos, que son activos netamente financieros, los cerrados apuntan más que nada a la economía real.

En este caso, el objetivo es invertir en proyectos de exploración minera en Mendoza. Aclaró que esto será de modo indirecto, porque el fondo no va a desarrollar esa actividad, sino financiar a privados. La sociedad gerente será Max Asset Management; la depositaria, Banco Comafi; y el asesor de inversión, Impulsa Mendoza.

Lara resaltó que muchos inversores preguntan qué pueden hacer si quieren invertir en minería, pero no saben cómo hacerlo o no quieren arriesgarse en una sola propiedad. El fondo, en cambio, invertirá en distintos proyectos, lo que reduce el riesgo y aumenta la probabilidad de éxito.

La mesa de Minería convocó a empresarios y profesionales involucrados en el sector

Sofía Pescarmona, empresaria y socia de Andean Metals Fund, comentó que, como miembro del CEM, compartía la necesidad de impulsar el desarrollo para diversificar la matriz productiva y generar crecimiento. Y que entendió que debía dar un paso más e invertir en el sector.

Reconoció que no es experta en minería, pero sí venía invirtiendo en proyectos de “venture capital” y comprendió que la exploración minera es muy similar. De ahí que decidieron, con los otros socios, crear un fideicomiso privado de prospección y exploración minera. Subrayó que optaron por enfocarse en esta etapa inicial del negocio -en lugar de crear, por ejemplo, una empresa de servicios para la minería-, porque tienen la convicción de que existe mucho potencial para descubrir y para eso es necesario explorar.

Los fondos, detalló Pescarmona, van a estar enfocados un 80% en exploración y prospección -principalmente en Mendoza, pero también en otras partes del país-, y el 20% restante en empresas o startups tecnológicas que presten servicios a las mineras. Sumó que tienen varios pedidos de prospección y que esperan poder presentarlas como proyectos en un nuevo MDMO.

Marian Farah, de Andean Metals, una empresa con base operativa en Malargüe, habló sobre la búsqueda de la empresa de financiamiento en el mercado internacional de capitales y señaló que la compañía está próxima a cotizar en la Bolsa de Toronto.

Detalló los motivos -como que Argentina tiene similares características geológicas que Chile, que produce el 25% del cobre mundial- por los que los proyectos en Mendoza ofrecen una cierta previsibilidad en la inversión; sumado a los cambios económicos y regulatorios en el país y la provincia.

Hasta hace poco, el gran desafío era avanzar en la exploración, para lo que resulta difícil conseguir financiamiento. Sin embargo, estas experiencias muestran que la minería en Mendoza va encontrando herramientas y que los inversores comienzan a verla como un buen destino para diversificar la apuesta.