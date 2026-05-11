Los Azules acelera hacia 2027: los detalles del plan de inversión de US$ 4.000 millones

El camino hacia la transición energética global tiene en la región de Cuyo uno de sus pilares más sólidos. Así quedó demostrado en la última edición de la Expo San Juan Minera , donde los principales proyectos de cobre, oro y plata del país dieron a conocer los principales avances y el camino que tienen hacia delante de la mano del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) .

En ese marco, MDZ Online habló con Michael Meding , gerente General de Los Azules, uno de los proyectos de cobre más grande del mundo que ingresó al RIGI con un programa de inversión cercana a los US$ 2.700 millones, pero que esperan que se eleve a los US$ 4.000 millones en el corto plazo. Hoy avanza con firmeza en su hoja de ruta técnica y financiera, con el objetivo de transformar el potencial geológico en una realidad industrial hacia el final de la década.

Tras años de preparación, el proyecto entra en fases definitorias. La meta inmediata es alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) a fines de 2026. De cumplirse los plazos, el inicio de la construcción temprana -que abarca el campamento, las rutas de acceso y la línea eléctrica- está previsto para comienzos de 2027.

Actualmente, el proyecto mantiene una fuerza laboral de 400 personas entre personal propio y contratistas. Al respecto, Michael Meding destacó la continuidad de las labores: “Estamos entrando en receso por invierno, pero la ingeniería sigue a full”. El objetivo es cerrar diciembre con un avance del 55% al 65% en la ingeniería de detalle, paso crítico para escalar la construcción a partir de 2028.

El financiamiento y el rol del RIGI

Uno de los puntos más destacados es la magnitud del capital necesario. Los Azules requiere una inversión total de US$ 4.000 millones, desglosados en US$ 3.200 millones para CapEx y el resto para capital de trabajo e intereses.

Meding explicó que la estrategia de financiamiento no depende de un único actor: “Esto se financia con un grupo de inversionistas a nivel de capital y con un grupo de bancos de desarrollo”, mencionando también la participación de organismos como el IFC del Banco Mundial.

Sobre este punto, McEwen Copper, la empresa detrás de Los Azules, logró un acuerdo con una entidad financiera internacional -la cual aún no fue revelada- por un paquete de préstamo por US$ 2.400 millones, una gran parte de lo que necesitan para el desarrollo de la mina que producirá cátodos de cobre en el departamento de Calingasta.

En este escenario, la vigencia del RIGI ha sido clave. “Es totalmente indispensable”, afirmó el ejecutivo, señalando que el proyecto opera en un entorno de riesgo “expuesto a cambios geopolíticos y cambios de precios”, aunque se mostró confiado en obtener el financiamiento necesario en el momento requerido.

Los azules Michael Meding 2 Milagros Lostes - MDZ

Un impacto que trasciende a San Juan

A pesar de estar radicado en suelo sanjuanino, el derrame económico de Los Azules tiene una clara vocación regional. La magnitud del emprendimiento proyecta una vida inicial de 22 años con potencial de extenderse otros 33 años más.

Ante la consulta sobre la participación de proveedores de otras provincias como Mendoza, Meding fue categórico: “Una construcción de varios proyectos grandes como es Vicuña y como somos nosotros no dará abasto solo con la mano de obra que existe en esta provincia -por San Juan-”.

En ese sentido, el Gerente General subrayó la necesidad de integrar conocimientos especializados como la metalmecánica de Córdoba: “Estos no son proyectos que solo se hacen en una provincia. También requieren el apoyo de las otras provincias para poder levantar estos mega emprendimientos industriales”.