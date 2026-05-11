El Gobierno abrió los pliegos de la licitación de 2.500 kilómetros de rutas

El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres de la licitación de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones . El proceso contempla un esquema de financiamiento mediante inversión 100% privada y abarca corredores ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis .

La apertura se llevó a cabo a través de la plataforma Contratar en el marco de las concesiones impulsadas por Vialidad Nacional. Según informó el organismo, se presentaron 17 oferentes interesados en la explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

Los tramos licitados comprenden rutas consideradas estratégicas para la logística, el comercio y el turismo. El denominado Tramo Mediterráneo incluye 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35. El Tramo Puntano abarca 720 kilómetros sobre las rutas 8, 36, 193 y A-005. Por su parte, el Tramo Portuario Norte comprende 528 kilómetros sobre las rutas 9, 33 y A-008, mientras que el Tramo Portuario Sur se extiende por 636 kilómetros sobre las rutas 9 y 188.

El Gobierno nacional lanzó la licitación para concesionar 2.500 kilómetros de rutas. La ruta 7 en Mendoza, en carpeta.

El esquema de licitación contempla la presentación de dos sobres por parte de los oferentes. El primero contiene la documentación técnica y los antecedentes vinculados a la capacidad de las empresas participantes, mientras que el segundo incluirá la propuesta económica, centrada principalmente en la tarifa de peaje que cada concesionario propone aplicar.

Desde el Gobierno señalaron que el nuevo sistema busca dejar atrás los modelos anteriores de concesión con participación estatal y subsidios públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”.

De acuerdo con lo informado oficialmente, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados. El objetivo planteado es garantizar condiciones de circulación, mantenimiento y niveles de servicio en corredores considerados centrales para el transporte de cargas y la conectividad regional.