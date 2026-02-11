El Gobierno llamó a licitación la concesión de 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Salió la licitación para la concesión de 2500 kilómetros de rutas nacionales bajo el sistema de obra pública por peaje.

El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del esquema de privatización de la infraestructura vial. La medida quedó establecida a través de la Resolución 112/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La convocatoria está dirigida a empresas locales e internacionales interesadas en asumir, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

Las rutas a concesionar Los tramos incluidos forman parte de la “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B” y abarcan caminos estratégicos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En total, superan los 2.500 kilómetros y se distribuyen en cuatro corredores diferenciados.

El tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros y atraviesa zonas productivas del centro del país. El Puntano, de 720 kilómetros, conecta distintas provincias y es utilizado para el transporte de cargas de larga distancia. El Portuario Sur abarca 637 kilómetros vinculados a accesos a puertos y nodos logísticos, mientras que el Portuario Norte suma 528 kilómetros que enlazan polos industriales y portuarios del centro argentino.

ruta 7 baches pozos pavimento (1) Alf Ponce Mercado / MDZ La iniciativa había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien a través de su cuenta oficial en la red social X adelantó que la convocatoria se oficializaría esta semana. El funcionario indicó que las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008.