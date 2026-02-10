Licitación del Aconcagua: nuevos campamentos, residuos y concesiones por 20 años

El Ente Mendoza Turismo y el Ministerio de Energía y Ambiente fueron los encargados de presentar el llamado a licitación pública nacional de los servicios del Aconcagua . Reglas claras, control ambiental y un modelo enfocado en la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y en seguir fortaleciendo la experiencia de los visitantes, fueron algunos de los fundamentos que esgrimieron las funcionarias Jimena Latorre y Gabriela Testa en la presentación.

“Después de un año de trabajo conjunto estamos llegando a este momento. Cuando a fines de 2024 se sancionó la Ley 9570 de zonificación del Parque Aconcagua , explicamos que el objetivo era brindar seguridad jurídica, ordenar el territorio dentro del parque y ofrecer mejores servicios, con mayores garantías tanto para los prestadores como para quienes lo visitan”, explicó Latorre frente a funcionarios de su cartera, Guardaparques, personal de la Patrulla de Rescate, veterinarios del programa de Bienestar Animal y prestadores de servicios que actualmente trabajan en el Aconcagua .

La licitación fue publicada el 9 de febrero en el Boletín Oficial bajo el expediente EX-2026-00211240-GDEMZA-DRNR#SAYOT y las condiciones del pliego se pueden consultar en el portal www.comprar.mendoza.gov.ar La idea es que participen prestadores de todo el país y una vez concesionado el servicio los prestadores con permisos precarios deberán dejar de operar en el Aconcagua .

“Este proceso tiene como objetivo principal regularizar la situación de una comunidad de prestadores que, en muchos casos, lleva más de 40 años trabajando y posicionando al Aconcagua como destino. Existe una historia, una relación con el lugar y una experiencia acumulada muy valiosa, pero desde el punto de vista administrativo era necesario dar un paso de orden. La ley sancionada en 2024 y esta licitación vienen justamente a completar ese camino”, explicó el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López.

plaza de mulas3.jpg Plaza de Mulas está 4.300 metros sobre el nivel del mar. Prensa Gobierno

Concesiones por 20 años

Los sobres de la licitación se abrirán el 30 de marzo, después se analizarán las propuestas y una vez otorgada la concesión, las empresas podrán operar durante 20 años en el lugar.

“Una vez adjudicada la licitación, solo podrán prestar servicios quienes resulten concesionarios, quedando sin efecto los permisos actuales. Esto permitirá consolidar un sistema único, regulado y controlado, con mayor capacidad de seguimiento, fiscalización y trazabilidad por parte del Estado provincial”, explicaron desde el Gobierno de Mendoza.

Uno de los cambios tiene que ver con brindarle mayor trazabilidad y transparencia del costado económico. El nuevo sistema prevé que el canon de explotación esté vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada. “Este mecanismo permitirá un control más objetivo, verificable y previsible de la actividad, alineando la prestación de servicios con los objetivos de conservación, ordenamiento y sostenibilidad del Parque Provincial Aconcagua”, aclararon desde el Gobierno provincial.

El campamento Confluencia a más de 3.000 msnm. Foto: Web El campamento Confluencia a más de 3.000 msnm. Foto: Web

A lo largo de los 20 años de concesión las empresas podrán instalar infraestructura turística -de acuerdo al plan de negocios que presenten en la licitación- que debe ser retirada por completo una vez que se termine el contrato.

Nuevos campamentos

Uno de los cambios más profundos de la licitación de los servicios del Aconcagua es la relocalización de algunos campamentos. Esta decisión responde a un largo proceso de trabajo en el cerro. La primera etapa fue hace 8 años con el el ordenamiento de costos, servicios y modalidades de prestación. En 2024 se hizo la zonificación del Aconcagua teniendo en cuenta criterios de conservación, ordenamiento territorial y manejo responsable de la alta montaña. La licitación pública nacional de los servicios del Aconcagua viene a cerrar el proceso. El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base

Confluencia

Pampa de Leñas

Casa de Piedra

Plaza de Mulas

Plaza Argentina

Plaza de Mulas ocupa 52.000 metros cuadrados actualmente y muchos la describen como una ciudad en el medio de la montaña. En la nueva localización ocupará 15.400 metros cuadrados. Plaza Argentina también dispone de 52.000 metros cuadrados ahora y en el nuevo lugar ocupará 25.000 metros cuadrados.

Por su parte Confluencia dispondrá de 8.500 metros cuadrados y Pampa de Leñas de 3.300 metros cuadrados. Casa de Piedra está en una zona de vegas por lo que es necesario relocalizarlo. En el nuevo espacio el campamento tendrá 2.500 metros cuadrados y la posibilidad de ampliarse hasta 37.000 metros cuadrados.

El congelamiento de la manguera que transporta el agua desde las vertientes hacia el campamento Confluencia ha generado problemas de provisión Foto: Gobierno de Mendoza Vista del cerro Aconcagua. Foto: Gobierno de Mendoza

Qué pasa con los residuos

Según la licitación todas las actividades turísticas deben contar con un Plan de Manejo y Gestión Ambiental que debe incluir un plan de cierre y restauración al finalizar la concesión.

“Los oferentes deberán presentar junto, con su oferta de canon, un diagnóstico inicial del área concesionada, los objetivos ambientales específicos y medibles, vinculados a la reducción de impactos y la protección de la biodiversidad, las medidas de prevención y mitigación para cada actividad prevista (infraestructura, servicios, logística, residuos, agua y energía, plan de cierre) e Indicadores de desempeño ambiental (ej. volumen de residuos retirados, consumo de agua por visitante, porcentaje de energía renovable utilizada)”, indica la licitación.

Parque Provincial Aconcagua Parque Provincial Aconcagua. Gobierno de Mendoza

Además, el oferente debe proponer un Plan de Capacitación para el personal en buenas prácticas ambientales, seguridad y protocolos de emergencia, un cronograma anual de acciones de gestión ambiental y de reportes a la Autoridad de Aplicación y un Procedimiento de auditoría interna y compromiso de facilitar auditorías externas de control.

Uno de los puntos, señala que cada 3 años, los prestadores deberán presentar un informe de desempeño ambiental agregado, con indicadores como: emisiones totales, consumo energético, consumo de agua y cantidad de residuos evacuados.

Además, cada empresa deberá disponer de baños públicos gratuitos para los visitantes que no hayan contratado los servicios con los prestadores y hacerse cargo de bajar hasta Horcones los residuos.