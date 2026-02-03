La ultrarunner Erin Ton subió corriendo el Aconcagua y tardó 4.50 horas en hacer cumbre

El coloso de América tiene una nueva dominadora. Se trata de la ultrarunner Erin Ton que tardó solo 4 horas y 50 minutos en hacer cumbre en el Aconcagua desde Plaza de Mulas . La estadounidense de 27 años se especializa en correr en altura y ahora buscará marcar un nuevo récord desde Horcones .

El 29 de enero a las 6.30 Erin Ton salió corriendo desde el campamento Plaza de Mulas -a 4.350 metros sobre el nivel del mar- con un objetivo claro: convertirse en la mujer más rápida en subir el Aconcagua . Su entrenamiento y tenacidad la acompañaron y en solo 4 horas y 50 minutos alcanzó la cima.

Una hora después del mediodía ya estaba de regreso en Plaza de Mulas, lista para unos días de descanso y alegría después de mejorar en dos horas el mejor tiempo de una mujer en llegar a la cumbre.

Hasta la hazaña de Erin Ton , el podio era de la eslovaca Lenka Polackova que había hecho el mismo recorrido que la estadounidense en 8 horas y 17 minutos en la temporada 2025.

“El Aconcagua llevaba un par de años en mi lista de metas para escalarlo, pero no contaba con el apoyo de ningún patrocinador hasta ahora. Me siento increíblemente afortunada y agradecida con todas las personas que han ayudado a hacer realidad este récord”, dijo Erin Ton en sus redes.

erin ton 6 Erin Ton compartió sus días de entrenamiento en la Ciudad de Mendoza. IG Erin Ton

“Tuve un día soleado en la montaña con vientos mínimos. Gracias a las mujeres que marcaron tiempos en la montaña antes que yo: @fernandamaciel_oficial @lenkavacval @santana_luz. ¡Necesitamos más mujeres marcando tiempos rápidos en montañas de gran altitud!”, agregó junto a los agradecimientos a sus patrocinadores.

Por último, aseguró que iba a descansar unos días y que iba a intentar correr desde Horcones - a 2.800 metros sobre el nivel del mar- hasta la cima del Aconcagua para marcar un nuevo récord.

erin ton 2 Erin Tone compartió con sus seguidores la vida en el Aconcagua. IG Erin Ton

El coloso de América

La cima del Aconcagua está a 6.962 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto de América y el más alto del mundo si no se tiene en cuenta los picos de Asia.

El Aconcagua está en un área protegida accesible a todo público ya que está emplazada sobre la Ruta Nacional 7, en el corredor internacional que conecta Argentina y Chile. En la parte más baja se puede disfrutar de caminatas y vistas naturales. Los andinistas experimentados buscan hacer cumbre. Además. tiene el hospital a mayor altura del mundo.

erin ton 3 Erin Ton buscará marcar el tiempo más rápido de ascenso desde Horcones. IG Erin Ton

Los Andes Centrales, tiene ambientes de alta montaña con cerros de más de 5.000 metros como el Ameghino (5.918 m), el Mirador (5.512 m), el Cuerno (5.400 m), el Tolosa (5.300 m), el Almacenes (5.271m) o el Bonete (5.004 m), entre otros.

La palabra “Aconcagua”, como la mayoría de la toponimia indígena, ha generado polémicas en cuanto a su significado en español. La concepción más reconocida proviene de la lengua Quechua (Akon-Kahuak) que significa “Centinela de Piedra”, sin embargo, en la lengua Aymara los vocablos Kon-Kawa podrían ser traducidos como “Monte Nevado”.