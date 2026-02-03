La Fraternidad ratificó el paro de trenes tras no llegar a un acuerdo: el jueves no habrá servicio

El gremio de los maquinistas rechazó el aumento del 2% de diciembre. Se estipula con una posible conciliación obligatoria por parte del Gobierno.

Este jueves no habrá servicio de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

El sindicato ferroviario La Fraternidad rechazó este martes la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y ratificó el paro de trenes programado para el jueves 5 de febrero. La medida de fuerza afectará a todas las líneas de trenes del área metropolitana, servicios de larga distancia y transporte de carga durante 24 horas.

El secretario general del gremio, Sebastián Maturano, detalló los términos de la oferta gubernamental que fue rechazada: un incremento del 2% para diciembre, 1,4% en enero, y 1,3% para los meses de febrero y marzo. "Nos parece poco. Creemos que la inflación de enero va a ser del 3,1%. La reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro", explicó el dirigente sindical.

¿Qué pasará si el Gobierno dicta conciliación obligatoria? Consultado sobre la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, Maturano señaló que el gremio respetará las disposiciones legales. "Está dentro de las facultades del Gobierno. Esperamos lo que dicte, dentro de la ley nosotros vamos a acatar lo que nos digan", afirmó.

¿Qué líneas de trenes no funcionarán el jueves 5 de febrero? En caso de no alcanzarse un acuerdo con el Gobierno antes del jueves, todas las líneas de trenes metropolitanos quedarán paralizadas durante 24 horas. Los servicios afectados serán: