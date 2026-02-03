Alerta amarilla por calor brutal en Buenos Aires: cuándo llegará el alivio

Es martes, arranó una nueva ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con temperaturas que se mantendrán por encima de los 33° durante casi toda la semana.

Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) , la jornada más calurosa será este martes 3 de febrero, con una máxima estimada de 36°, mientras que el alivio llegaría recién el viernes 6.

Para este martes, se espera una temperatura matinal de 29°, con vientos del oeste. Por la tarde se prevé una probabilidad entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas, mientras que por la noche el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura descendiendo a 26°.

Durante el miércoles 4, el cielo permanecerá algo a mayormente nublado, con una mínima de 23° y una máxima de 33°. Los vientos soplarán desde el este a lo largo del día, y se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h hacia la noche.

El jueves 5 continuará la tendencia de calor elevado. Las mínimas rondarán los 23° y la máxima será de 33°. Hay probabilidades de chaparrones entre la madrugada y la mañana, también con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos del suroeste.

Cuándo lloverá en el AMBA

El viernes 6 marcaría el fin del episodio de altas temperaturas. Para ese día se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, con chaparrones durante la madrugada y la mañana. Los vientos serán del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El descenso térmico será notorio en comparación con los días previos.

Las condiciones se estabilizarían a partir del sábado 7. El pronóstico indica cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas más moderadas: mínima de 19° y máxima de 29°. Se esperan vientos del noreste entre 13 y 22 km/h.

El domingo 8 el cielo estará entre algo y parcialmente nublado, con una mínima de 20° y una máxima de 30°, y vientos provenientes del norte.

Alerta amarilla por temperaturas extremas

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el martes 6 de febrero. La advertencia incluye no solo al AMBA, sino también al norte, centro-este y suroeste de la provincia de Buenos Aires. Este nivel de alerta implica que las condiciones climáticas pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud, principalmente en grupos de riesgo como personas mayores de 65 años, niños y personas con enfermedades crónicas.