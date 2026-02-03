Alerta amarilla por calor brutal en Buenos Aires: cuándo llegará el alivio
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por las temperaturas extremas en Buenos Aires. Sin embargo, se prevén lluvias aisladas. ¿Para cuándo?
Es martes, arranó una nueva ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que se mantendrán por encima de los 33° durante casi toda la semana.
Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada más calurosa será este martes 3 de febrero, con una máxima estimada de 36°, mientras que el alivio llegaría recién el viernes 6.
Cómo estará el clima este martes en el AMBA
Para este martes, se espera una temperatura matinal de 29°, con vientos del oeste. Por la tarde se prevé una probabilidad entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas, mientras que por la noche el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura descendiendo a 26°.
Cómo estará el clima esta semana en el AMBA
Durante el miércoles 4, el cielo permanecerá algo a mayormente nublado, con una mínima de 23° y una máxima de 33°. Los vientos soplarán desde el este a lo largo del día, y se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h hacia la noche.
El jueves 5 continuará la tendencia de calor elevado. Las mínimas rondarán los 23° y la máxima será de 33°. Hay probabilidades de chaparrones entre la madrugada y la mañana, también con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos del suroeste.
Cuándo lloverá en el AMBA
El viernes 6 marcaría el fin del episodio de altas temperaturas. Para ese día se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, con chaparrones durante la madrugada y la mañana. Los vientos serán del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El descenso térmico será notorio en comparación con los días previos.
Las condiciones se estabilizarían a partir del sábado 7. El pronóstico indica cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas más moderadas: mínima de 19° y máxima de 29°. Se esperan vientos del noreste entre 13 y 22 km/h.
El domingo 8 el cielo estará entre algo y parcialmente nublado, con una mínima de 20° y una máxima de 30°, y vientos provenientes del norte.
Alerta amarilla por temperaturas extremas
En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el martes 6 de febrero. La advertencia incluye no solo al AMBA, sino también al norte, centro-este y suroeste de la provincia de Buenos Aires. Este nivel de alerta implica que las condiciones climáticas pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud, principalmente en grupos de riesgo como personas mayores de 65 años, niños y personas con enfermedades crónicas.