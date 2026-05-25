Cielo nublado, humedad y neblina: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y cuándo mejorará

Las nieblas y neblinas serán protagonistas en los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El inicio de la semana estará dominado por alta humedad, vientos débiles y nubosidad baja persistente, condiciones que impactarán tanto en la visibilidad como en las temperaturas.

El lunes feriado comenzó con un leve aumento de temperatura respecto del fin de semana. La mínima rondará los 9 °C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en sectores del Gran Buenos Aires se esperan entre 1 y 2 grados menos. Las máximas se ubicarán entre los 15 °C y 17 °C.

La nubosidad baja durante buena parte de la jornada limitará el calentamiento diurno y mantendrá reducida la amplitud térmica. Aunque los vientos leves del noreste favorecerán una recuperación moderada, el cielo cubierto actuará como una barrera que impedirá una suba más marcada de los valores.

Hacia la noche del feriado podría observarse un cielo algo más despejado que durante el día. Esa condición permitiría un descenso mayor de la temperatura durante la madrugada del martes, especialmente en las zonas donde el cielo permanezca abierto durante más tiempo.

Siguen las alertas por bancos de niebla

El martes, las temperaturas dependerán en gran medida del comportamiento de las nieblas. Según Meteored, las nubes bajas funcionan como una “manta” que frena el enfriamiento nocturno. En cambio, donde las nieblas demoren en formarse o directamente no aparezcan, las mínimas podrían quedar por debajo de lo previsto, sobre todo en localidades del oeste y sur del conurbano.

El modelo europeo ECMWF proyecta para el martes temperaturas de entre 8 °C y 15 °C en CABA, con variaciones de 1 a 2 grados en el GBA según el nivel de urbanización y la presencia de nieblas.

Mitad de semana con humedad, poco viento y baja amplitud térmica

Hacia la mitad de la semana no se esperan cambios importantes. La combinación de poco viento, humedad elevada y un sistema de altas presiones sobre el AMBA volverá a favorecer la formación de bancos de niebla durante la noche y la madrugada.

Las mínimas estarán cerca de los 10 °C y las máximas apenas llegarán a los 13 °C. Con un escenario que dejará una diferencia térmica de apenas 3 grados, propia de una semana plenamente otoñal.

Cuándo podría mejorar el tiempo en el AMBA

El jueves podría iniciar un cambio gradual. Las proyecciones del ECMWF muestran una menor probabilidad de nieblas y neblinas hacia el final de la semana, lo que permitiría una disminución de la nubosidad baja y jornadas con mayor amplitud térmica: mañanas frescas y tardes algo más templadas por la mayor presencia de sol.

Para el viernes 29 de mayo, el pronóstico extendido prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C en CABA, valores que marcarían la recuperación más notoria de la semana. Por ahora no se esperan lluvias de consideración, aunque podrían aparecer condiciones algo más variables hacia el cierre de la semana.