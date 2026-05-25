El conmovedor video de Juan Cruz Yacopini y su pareja en plena recuperación

Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación tras el accidente que sufrió en diciembre de 2025. El piloto mendocino comparte periódicamente en sus redes sociales los avances en la rehabilitación que viene realizando.

En las últimas horas, Yacopini subió un conmovedor video junto a su novia en plenos ejercicios de recuperación.

En esas imágenes se puede ver al piloto haciendo abdominales en la cama de la clínica donde se encuentra internado y está siendo asistido por su pareja.

El piloto mendocino sufrió un accidente el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal, mientras navegaba en una lancha junto a otras personas. En un momento, decidió arrojarse al agua sin advertir que se trataba de una zona de escasa profundidad, lo que provocó un fuerte impacto contra el fondo y un traumatismo severo en la cabeza.

El joven de 26 años fue trasladado de urgencia hasta la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado mediante maniobras de RCP.

Fue asistido inicialmente en el Hospital Perrupato de San Martín, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismo grave y shock medular. Posteriormente fue derivado a la Clínica de Cuyo y luego continuó su tratamiento en el Instituto Fleni, en la Ciudad de Buenos Aires.