El curioso mensaje de Javier Milei para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

En la animación, Manuel Belgrano viaja desde el Cabildo hasta la actual Plaza de Mayo, donde es recibido por Javier Milei en la Casa Rosada.

En medio de las celebraciones que se llevan a cabo en el país y a la espera del Te Deum, del que participará el presidente de la Nación, Javier Milei compartió en redes sociales un video en el que se lo puede ver en versión LEGO junto a Manuel Belgrano y su hermana, Karina Milei.

En la publicación, creada con inteligencia artificial y realizada a través de su cuenta de Instagram, se observa a Belgrano en el Cabildo de Buenos Aires, donde firma un acta y se pregunta: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”.

El video de Javier Milei junto a Manuel Belgrano Video Milei 25 de Mayo

Luego, el prócer viaja en el tiempo hasta la actualidad y llega a la Plaza de Mayo, donde aparece Milei acompañado por su hermana, saludando desde el balcón de la Casa Rosada.