Operativo unidad: el Gobierno busca una imagen de felicidad en el Tedeum pese a la guerra por el poder

En un contexto de abierta tensión dentro de su círculo más íntimo y tras la polémica exclusión de la vicepresidenta Villarruel, Milei se mostrará rodeado por la totalidad de sus ministros para escuchar la homilía de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

En medio de un clima de fuerte hermetismo y rispideces en los vértices del poder oficialista, el presidente Javier Milei asistirá este lunes a las 10:00 horas a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con motivo de la celebración del Tedeum por el feriado patrio. La ceremonia religiosa se desarrollará bajo un estricto operativo de seguridad y con la lupa de la política puesta en los gestos de los funcionarios nacionales.

Según se informó, el líder libertario se presentará acompañado por su Gabinete de ministros completo. Junto a la primera línea del Ejecutivo, está confirmada la presencia del asesor estrella Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La asistencia de ambos genera una fuerte expectativa en los pasillos de la Casa Rosada, donde se descuenta que el Presidente busca una foto de unidad para "calmar las aguas" ante la opinión pública y contener las filtraciones de la interna.

Martín Menem N/A

Como parte de la estrategia de acercamiento con la Iglesia católica antes del crucial mensaje del arzobispo, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) mantuvieron una reunión previa con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, incluido el propio monseñor García Cuerva, con el objetivo de aceitar los canales de diálogo institucional.

Sin Victoria Villarruel y con la presencia de Jorge Macri El dato político saliente de la jornada es la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde su equipo de comunicación ratificaron formalmente que la titular del Senado no recibió la invitación protocolar por parte del Poder Ejecutivo para formar parte del acto central, un veto impulsado desde la Secretaría General de la Presidencia. Cabe recordar que en la ceremonia del año pasado, el propio Milei evitó saludarla en público y en el entorno presidencial la calificaron abiertamente de "traidora".