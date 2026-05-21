El Gobierno adelantó que el FMI tratará la revisión del acuerdo este jueves para destrabar el giro de US$1.000 millones

José Luis Daza, viceministro de Economía, expresó que el directorio del FMI se reunirá hoy para analizar la aprobación del programa.

El Gobierno anticipó que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará este jueves la segunda revisión del acuerdo, que ya cuenta con un entendimiento técnico desde mediados de abril, y así destrabar el desembolso de US$1000 millones.

"Hoy va a directorio la segunda revisión del FMI", adelantó este jueves el viceministro de Economía, José Luis Daza, en declaraciones al streaming de El Cronista.

Otras fuentes de financiamiento En otro tramo, el funcionario destacó: "Se nos están abriendo fuentes de financiamiento, mes a mes. El programa económico argentino lo está viendo todo el mundo".

"El Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) nos otorgarán una garantía por US$2000 millones de dólares. Ahora resta la aprobación del directorio", agregó Daza.

La mira en 2027 Por último, Daza explicó que el equipo económico empezó a elaborar el programa financiero de 2027 con el objetivo de "tener un año tranquilo".