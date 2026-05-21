Récord: la balanza energética alcanzó un superávit de US$1.400 millones en abril

La balanza energética registró en abril un saldo positivo de US$1.402 millones, un nuevo récord. En el resultado del cuarto mes del año, se destacó el incremento de las exportaciones en Combustibles y Energía del 85,9% interanual por US$1.554 millones.

En el primer cuatrimestre, las exportaciones del sector representaron el 14,3% del total exportado, máximo desde 2006.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones energéticas sumaron US$4.422 millones y representaron el 14,3% del total, el valor más alto desde 2006.

Si se contabiliza los últimos 12 meses, el guarismo asciende a US$9.000 millones, un nuevo récord nominal.

Balanza comercial

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$2.711 millones, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

En el acumulado de los primeros 4 meses del año, acumuló un saldo positivo de US$8.277 millones.