Empleadas domésticas: ARCA implementó un nuevo recibo de sueldo obligatorio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo sistema obligatorio para empleadores de casas particulares. A partir de ahora, los recibos de sueldo del personal doméstico deberán emitirse de manera electrónica a través de la plataforma oficial del organismo.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Según explicó el organismo, el objetivo es simplificar trámites, digitalizar procesos y facilitar el acceso a la documentación laboral tanto para empleadores como para trabajadores.

Qué cambia para los empleadores de casas particulares Con el nuevo esquema, los empleadores deberán generar el recibo de sueldo desde el “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web oficial de ARCA. Para acceder será necesario ingresar con Clave Fiscal y seleccionar al trabajador registrado para cargar los datos correspondientes al período liquidado, la remuneración y otros conceptos salariales.

Una vez confirmada la operación, el sistema emitirá el recibo electrónico oficial. Además, la normativa aclara que la validación de identidad mediante Clave Fiscal reemplazará la firma tradicional del empleador en el documento emitido. ARCA también precisó que los formularios manuales utilizados anteriormente ya no serán considerados comprobantes válidos de pago dentro del nuevo sistema.

Qué podrán hacer las trabajadoras y trabajadores La resolución también incorpora cambios para las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares, que podrán acceder de manera online a distinta documentación vinculada a la relación laboral. Desde la plataforma será posible consultar recibos de sueldo electrónicos, verificar aportes y contribuciones registrados y acceder a las constancias de pago realizadas por el empleador.