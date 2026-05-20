ARCA: cuánto aumentará la cuota del monotributo en junio de 2026

El régimen de monotributo en Argentina tendrá nuevos valores a partir de junio de 2026, con incrementos tanto en las cuotas mensuales como en los topes de facturación, en línea con la actualización por inflación aplicada por el Gobierno. El ajuste responde a la actualización de la inflación que recibe ARCA en sus sistemas.

Con la actualización vigente, los montos a pagar por categoría registran subas significativas. Por ejemplo, la categoría A —la más baja— ronda los $42.386 mensuales, mientras que la categoría B supera los $48.000 y la C se ubica por encima de los $56.000.

En las categorías más altas, el impacto es aún mayor: la categoría H supera los $447.000 mensuales, y en los niveles superiores, como la categoría K, las cuotas pueden exceder el millón de pesos, especialmente para quienes prestan servicios.

Estos valores incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social, que integran el pago unificado del régimen simplificado.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Nuevos topes de facturación

Además del aumento en las cuotas, también se elevaron los límites de ingresos brutos anuales que determinan la permanencia dentro del monotributo.

Con los nuevos parámetros:

La categoría A permite facturar hasta aproximadamente $10,2 millones anuales

permite facturar hasta aproximadamente La categoría B , hasta $15 millones

, hasta La categoría C , más de $21 millones

, más de Mientras que la categoría más alta (K) alcanza un tope cercano a los $108 millones anuales

Este incremento en los topes busca evitar que contribuyentes queden excluidos del régimen por efecto de la inflación.

El monotributo es un régimen simplificado que unifica impuestos y aportes para pequeños contribuyentes, y sus valores se actualizan de forma periódica para acompañar la evolución de los precios.

En 2026, los ajustes se aplican con una frecuencia semestral, lo que genera modificaciones tanto en enero como en julio, aunque su impacto se refleja progresivamente en los meses siguientes.